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В Великобритании издадут книгу с благодарностями медикам от знаменитостей

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В Великобритании издадут книгу с благодарностями медикам / Фото из открытых источников

В Великобритании анонсировали выход книги "100 историй, чтобы сказать вам спасибо". Это сборник писем от самых известных людей страны, выражающих благодарность медикам.

Медицинские работники постоянно работают, чтобы помочь выздороветь тем, кто заболел коронавирусом и как можно быстрее преодолеть пандемию. Книга, посвященная работе Национальной службы здравоохранения Великобритании, выйдет в начале июля. Об этом сообщает издание The Guardian.

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Предложил такую ​​работу Алам Кей – врач, ставший писателем и комиком. Для того, чтобы упорядочить сборник благодарственных писем, автор обратился к известным людям страны. За неделю на его просьбу откликнулись сотни человек, среди которых музыкант Пол Маккартни, актриса Эмилия Кларк, писатель и телеведущий Стивен Фрай, футболист Питер Круч и другие знаменитости.

Каждый из них написал личную историю, в которой рассказал, как медики из Национальной службы здравоохранения изменили его жизнь.

Отмечается, что все вырученные средства от продажи книги будут направлены на благотворительность.

Добавим, по состоянию на 20 апреля в Великобритании зафиксировано 120 067 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 16 060 человек.


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус COVID-19 Литература Великобритания LifeStyle Новости культуры
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