В Великобритании снесли знаменитую статую Майкла Джексона: скандальная причина

Знаменитую скульптуру Майкла Джексона, что красовалась в британском Лондоне, неожиданно решили снести. Представители музея, которые были инициаторами демонтажа, объяснили свое решение.

По информации CNN, памятник легенде поп-музыки Майклу Джексону установили в 2014 году рядом с Национальным музеем футбола в Лондоне. Разноцветная 2-метровая скульптура запечатлела один из знаменитых образов артиста и была возведена на заказ друга певца, владельца футбольного клуба "Фулхэм" Аль-Файеда.

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Однако прошло почти 5 лет со времени открытия памятника, и его решили снести. Инициаторами этого решения были работники Национального музея футбола. Как они объяснили журналистам, скандальный фильм "Покидая Неверленд" ("Leaving Neverland") повлиял на их решение, ведь музей стремится освещать историю без статуи такой противоречивой персоны.

Национальный музей футбола сделал ряд изменений в своих выставках и объектах, которые демонстрировались на протяжении последних нескольких месяцев. В рамках наших текущих планов – представление истории, которую мы хотим рассказать, поэтому мы приняли решение убрать статую Майкла Джексона,

– дипломатично объяснили представители Национального музея футбола.

Снос памятника Майкла Джексона – не единственная санкция, принятая после обнародования документальной киноленты. Компания ВВС прекратила запускать в эфир своего радио песни легендарного артиста.

Что известно о фильме "Покидая Неверленд"

Документальный фильм "Покидая Неверленд" рассказывает о жизни и творчестве легендарного певца Майкла Джексона. Премьера уже состоялась на кинофестивале Sundance, который проходил в городе Парк-Сити с 24 января по 3 февраля. Кинолента состоит из двух частей, в одной из которых вероятные жертвы рассказывают о педофильных преступлениях поп-короля.

Перед камерами режиссеров предстали программист Джеймс Сейфчак и хореограф Вад Робсон. Мужчины заявили, что были знакомы с Майклом Джексоном, а в возрасте 7 и 10 лет стали жертвами сексуального домогательства и изнасилования. Резонансные обвинения прокомментировали родственники и жены Джеймса и Вада.

На скандальную киноленту уже отреагировали близкие покойного Майкла Джексона. Они убеждают, что все обвинения являются ложными, а мотив фильма – "очередное перефразирование устаревших утверждений, дискредитирующих Майкла Джексона".

Смотреть трейлер к фильму о Майкле Джейсоне "Покидая Неверленд" ("Leaving Neverland"): видео