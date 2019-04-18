В Великобритании убили звезду фильма на "На игле-2" Брэдли Уэлша

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Брэдли Уэлш убит в Великобритании - детали смерти звезды фильма На игле-2
Убит Брэдли Уэлш / Twitter / @Irvine Welsh ‏

В Шотландии, Великобритания, жесткого убили киноактера Брэдли Уэлша. Его застрелили в городе Эдинбург 17 апреля. Мужчина умер на месте происшествия, а обстоятельства убийства пока выясняются.

Сначала полиции города поступило сообщение о стрельбе на Четсер-стрит около 20:00, сообщает BBC. Когда на место происшествия прибыли правоохранители, они обнаружили тело мужчины, которого впоследствии идентифицировали как Брэдли Уэлша – звезду фильма "Т2 Трейнспоттинг".

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Один из очевидцев сообщил, что кто-то получил огнестрельное ранение в голову и людям было приказано оставаться дома, так как улица была оцеплена. Позже полиция подтвердила, что сотрудники полиции ответили на сообщение о беспорядках и о том, что на месте происшествия скончался тяжело раненный мужчина.

В СМИ также сообщают, что киноактер умер сразу после того, как его ранили в голову возле его дома в Эдинбурге. Медики боролись за его жизнь, однако спасти Брэдли Уэлша не удалось. По данным полиции, случай расценивается как подозрительный, а мотив и детали убийства пока неизвестны. Сейчас ведется расследование.

На смерть Брэдли уже отреагировали коллеги актера, в частности, Ирвин Уэлш, автор романа "На игле", по которому был снят одноименный фильм. В своем Twitter он выразил сожаление в связи со смертью боксера.

"Мое сердце разбито. Прощай, мой удивительный и прекрасный друг", – говорится в сообщении.

 

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Теги: Потери LifeStyle Криминальные новости Голливуд
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