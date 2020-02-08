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В Венеции готовятся к открытию карнавала: яркие фото, видео

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В Венеции готовятся к открытию карнавала / Фото из твиттера

Уже через несколько часов в Венеции начнется ежегодный карнавал, который продлится с 8 до 25 февраля. Организаторы мероприятия проводят последние приготовления.

Нынешний карнавал носит название Il Gioco, l'amore e la Follia, что можно перевести как "Игра, любовь и безумие".

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Организаторы мероприятия обнародовали видео подготовки в фейсбуке. Торжественное начало запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Что известно о Венецианском карнавале?
Первое упоминание о карнавале появилось еще в 1094 году. Впоследствии праздник несколько раз запрещали и возобновляли. Карнавал традиционно длится 18 дней, но даты меняются ежегодно в зависимости от даты начала предпасхального поста. Начинается праздник с появления над площадью Сан-Марко Коломбины белой бумажной голубки, что рассыпается ворохом конфетти.

Смотрите видео подготовки Венецианского карнавала:

Смотрите фото из соцсетей, как в Венеции готовятся к открытию карнавала

К слову, 23 декабря Венецию в очередной раз затопило. Уровень воды достиг 1,87 метра, вызвав настоящий коллапс. Вода затопила много пешеходных улиц, людям было трудно передвигаться по городу, они ходили по специально сооруженным помостам.

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Автор: Алена Захарова
Теги: LifeStyle Отдых Традиции Новости культуры
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