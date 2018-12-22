В Виндзорском замке спели "Щедрик": эффектное видео

Королевская семья продолжает покорять британцев яркими рождественскими сюрпризами. На днях в часовне Святого Георгия, где венчаются все потомки Елизаветы II, спели англоязычную версию песни "Щедрик".

Композицию легендарного Николая Леонтовича спел мужской хор. Вокалисты мастерски воссоздали песню в часовне Виндзорского замка. Старинная постройка, построенная в 1348 году, в сочетании с новогодней мелодией создали сказочную атмосферу на видео.

Читайте также: Не Меган Маркл единой: топ-5 принцесс, которыми восхищается мир

"Исполнение песни "Carol of the Bells" Николая Леонтовича хором часовни Святого Георгия. Часовня была построена в 1348 году, за исключением периода Содружества (1649 – 1660) в ней регулярно проходят службы", – написали представители королевской семьи.

Как в церкви Святого Георгия спели "Щедрик" (видео):

Многие пользователи Сети прокомментировали эффектное видео. "Невероятный хор", "Горжусь, что я украинка и эта песня написана украинским композитором", "Хорошая музыка", "Отлично спели, я счастлив, что слушаю службы каждое воскресенье", "Спасибо за то, что вспомнили песни композитора Николая Леонтовича", – прокомментировали поклонники королевской семьи.