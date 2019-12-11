В водолазке и классических штанах: Иванка Трамп посетила автодром

Советник президента США и его дочь Иванка Трамп любит удивлять поклонников необычными образами. На днях политик посетила американский автодром, где предстала перед камерами в водолазке и классических укороченных брюках.

Как известно, после инаугурации Дональда Трампа его дочь заняла один из кабинетов в Белом доме. Очаровательная Иванка – не только эффектная представительница президента, но и политик. Она часто посещает города США и представляет результаты введенных инициатив или законов. На днях Иванка Трамп осуществила очередную поездку, которую осветила в официальном блоге.

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Согласно фото, политик посетила автодром Indianapolis Motor Speedway, что в Спидвее, штат Индиана. Там для Иванки Трамп подготовили особую экскурсию, от которой она не сдерживала восторга. Не упустила она возможности устроить эффектную фотосессию во время прогулки тоттенхэма и даже села в болид "Формулы-1".



Иванка Трамп на эксурсии в штате Индиана / Instagram / @ivankatrump

Для этого публичного выхода Иванка Трамп выбрала необычный образ. Политик предстала перед камерами в синей водолазке, украшенной черной и белой полосками, а также классических брюках. К наряду знаменитая модница подобрала туфли без каблуков, благодаря которым она с легкостью прошла всю территорию автодрома.

Относительно макияжа, то Иванка Трамп решила не экспериментировать, отдав предпочтение дневному make-up с акцентом на глаза. Идеальная укладка волос и украшения завершили look политика.

Необычный образ Иванки Трамп / Instagram / @ivankatrump



Иванка Трамп на автодроме / Instagram / @ivankatrump

Экскурсия для Иванки Трамп / Instagram / @ivankatrump