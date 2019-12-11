В водолазке и классических штанах: Иванка Трамп посетила автодром

14 Читати новину українською
Иванка Трамп удивила выбором одежды / Instagram / @ivankatrump

Советник президента США и его дочь Иванка Трамп любит удивлять поклонников необычными образами. На днях политик посетила американский автодром, где предстала перед камерами в водолазке и классических укороченных брюках.

Как известно, после инаугурации Дональда Трампа его дочь заняла один из кабинетов в Белом доме. Очаровательная Иванка – не только эффектная представительница президента, но и политик. Она часто посещает города США и представляет результаты введенных инициатив или законов. На днях Иванка Трамп осуществила очередную поездку, которую осветила в официальном блоге.

Читайте также: Образ дня: Иванка Трамп надела идеальный бежевый костюм

Согласно фото, политик посетила автодром Indianapolis Motor Speedway, что в Спидвее, штат Индиана. Там для Иванки Трамп подготовили особую экскурсию, от которой она не сдерживала восторга. Не упустила она возможности устроить эффектную фотосессию во время прогулки тоттенхэма и даже села в болид "Формулы-1".

Іванка Трамп на ексурсії в штаті Індіана
Иванка Трамп на эксурсии в штате Индиана / Instagram / @ivankatrump

Для этого публичного выхода Иванка Трамп выбрала необычный образ. Политик предстала перед камерами в синей водолазке, украшенной черной и белой полосками, а также классических брюках. К наряду знаменитая модница подобрала туфли без каблуков, благодаря которым она с легкостью прошла всю территорию автодрома.

Относительно макияжа, то Иванка Трамп решила не экспериментировать, отдав предпочтение дневному make-up с акцентом на глаза. Идеальная укладка волос и украшения завершили look политика.

Незвичний образ Іванки Трамп Необычный образ Иванки Трамп / Instagram / @ivankatrump

Іванка Трамп
Иванка Трамп на автодроме / Instagram / @ivankatrump

Екскурсія для Іванки Трамп Экскурсия для Иванки Трамп / Instagram / @ivankatrump

Іванка Трамп
Иванка Трамп / Instagram / @ivankatrump

Если зарплата не поднимется хотя бы до 80 тысяч, надолго меня не хватит, – министр Малюська
10 декабря
730
Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости США LifeStyle Стиль и мода Иванка Трамп
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
9 декабря 17:22 "Достать ножи": головоломка с убийством
Юлія Ліпенцева 164
9 декабря 13:00 5 звезд-защитников экологии, которые потрясли мир в 2019
Уляна Журба 221
7 декабря 20:05 Личное становится публичным: кто из звезд опозорился из-за скандальных постов в сети
Надія Біленко 965
7 декабря 16:10 Зимняя страна на ВДНХ: куда пойти в Киеве на зимние праздники
Юлія Турелик 1810
7 декабря 15:05 Женские прически на короткие, средние и длинные волосы: лучшие идеи
Квітослава Туз 10814
Новости
Больше новостей
Залиште відгук