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В вышиванке и джинсах: Ирина Федишин продемонстрировала стильный весенний образ

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Ирина Федишин
Ирина Федишин / Instagram / @irynafedyshyn

Популярная украинская певица Ирина Федишин вместе с семьей придерживается всех правил карантина. Она проводит время с мужем и детьми, работает онлайн и занимается домашними делами. На днях звезда продемонстрировала стильный весенний образ в украинском стиле.

На карантине многие звезды делают домашние фотосессии и делятся результатами в сети. Не является исключением и исполнительница Ирина Федишин. Она активно публикует различные фото и видео, рассказывает поклонникам о буднях на самоизоляции. На ее личной странице в инстаграме появился очередной яркий снимок.

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На фотографии артистка позирует в белой вышиванке с рюшами и воротником-стойкой. Красно-черный орнамент придает особый шарм такому образу. Наряд звезда соединила с синими джинсами.

Волосы Ирина уложила в локоны, а на лице сделала легкий макияж с нежно-розовой помадой на губах и коричневыми тенями на веках.

Яркий весенний кадр был сделан во дворе у Федишин. Она позирует, улыбаясь на камеру, и держится одной рукой за дерево, которое уже успело расцвести красивым белым цветом.

Ірина Федишин
Ирина Федишин в вышиванке и джинсах / Instagram / @irynafedyshyn

Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода
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