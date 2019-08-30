В загадочных образах: Рианна снялась для гонконгского Vogue

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Рианна
Рианна / Vogue Hong Kong

Знаменитая барбадосская артистка и дизайнер Рианна, которую издание Forbes признало самой богатой певицей в мире, снялась для августовского выпуска гонконгского глянцевого журнала Vogue и украсила сразу три обложки издания.

Рианна снялась в объективе фотографа Ханны Мун и появилась в эффектных образах на страницах нового номера издания Vogue Hong Kong. Три обложки с певицей глянец опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

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В подписи редакторы издания назвали Рианну иконой современной моды. На одном из фото звезда позирует в ярком жакете от Louis Vuitton и платье из коллекции Alexander McQueen с цветочным принтом. На других кадрах знаменитость снялась в стильных нарядах от Дриса Ван Нотена.

Креативным директором съемки стала fashion-директор глянца Аня Зюрова.

Символ нашего времени и икона стиля Рианна – наша сентябрьская кавер-стар. Ее креатив и талант проявляются в симфонии узоров, сфотографированных Ханной Мун для нашего свежего номера,
– говорится в подписи к фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue Hong Kong (@voguehongkong)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue Hong Kong (@voguehongkong)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue Hong Kong (@voguehongkong)

 

Больше фото Рианны для Vogue Hong Kong: смотрите серию

Рианна / Vogue Hong Kong

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Рианна
Источник: LifeStyle 24
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