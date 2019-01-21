В замшевом платье и на каблуках: новый выход Моники Беллуччи в Париже – фото
21 января знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи стала гостьей показа Dior, который проходит в рамках Недели высокой моды в Париже.
Для выхода Моника надела темно-бордовое замшевое платье-пальто от Dior с поясом, который делает акцент на талии актрисы.
Читайте также: В блестящем жакете и прозрачной блузке: Моника Беллуччи потрясла стильным выходом в 2019 году
Свой образ звезда дополнила черными сапогами на высоких каблуках от Christian Louboutin, популярной сумкой-седло Christian Dior и солнцезащитными очками, которые Беллуччи не снимала в помещении.
Моника Беллучи / Getty Images
Моника Беллучи / Getty Images
Моника Беллучи / Getty Images
Источник: 24 канал
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии