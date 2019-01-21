В замшевом платье и на каблуках: новый выход Моники Беллуччи в Париже – фото

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Моника Беллуччи
Моника Беллуччи / www.gettyimages.com

21 января знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи стала гостьей показа Dior, который проходит в рамках Недели высокой моды в Париже.

Для выхода Моника надела темно-бордовое замшевое платье-пальто от Dior с поясом, который делает акцент на талии актрисы.

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Свой образ звезда дополнила черными сапогами на высоких каблуках от Christian Louboutin, популярной сумкой-седло Christian Dior и солнцезащитными очками, которые Беллуччи не снимала в помещении.

Моніка Беллуччі
Моника Беллучи / Getty Images

Моніка Беллуччі
Моника Беллучи / Getty Images

Моніка Беллуччі
Моника Беллучи / Getty Images

Теги: LifeStyle Стиль и мода Мода Голливуд Моника Беллуччи
Источник: 24 канал
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