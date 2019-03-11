В зеленом пальто и на каблуках: Меган Маркл посетила посольство Канады

Герцогиня Сассекская, находящаяся на последних месяцах беременности, не прекращает удивлять общественность своим активным образом жизни. Меган Маркл пришла на официальное мероприятие в стильном брендовом наряде и на каблуках.

Беременную герцогиню сопровождал ее муж, принц Гарри. Он деликатно поддерживал Меган Маркл, что выглядело очень трогательно. Кроме этого, внук Ее Величества охотно останавливался для беседы с британцами и представителями дипмиссии.

Читайте также: Беременная Меган Маркл засветила обнаженные ноги в мини-платье: пикантные фото

The Duke and Duchess of Sussex are marking #CommonwealthDay by celebrating the diverse community of Canadians living around the UK.



Le duc et la duchesse de Sussex marquent la #JournéeduCommonwealth en célébrant les diverses communautés de Canadiens habitant le R.-U. pic.twitter.com/oc8LcjLW40 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 11 березня 2019 р.

Официальное событие состоялось в посольстве Канады, расположенном в центре Лондона. У здания представителей королевской семьи встретили с красно-белыми флагами. Не менее ярко прошла и сама встреча: герцоги Сассекские приняли участие в приготовлении традиционных сладостей taffy maple и торжественном концерте с участием талантливых канадцев, которые живут и учатся в Великобритании.

Joining young Canadians demonstrating the Canadian spring tradition of making maple taffy.



En compagnie des jeunes Canadiens qui célèbrent la tradition printanière canadienne de la tire d’érable. #CommonwealthDay #ConnectedCommonwealth pic.twitter.com/Thpbnn9gB6 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 11 березня 2019 р.

Привлекло внимание СМИ и эффектное появление герцогини Сассекской на событие. Перед камерами она появилась в зеленом стильном пальто с черными украшениями от A/W19, платье такого же цвета и обуви на каблуках. Из-за ветреной погоды беременная Меган Маркл собрала волосы в прическу и сделала едва заметным макияж. Выглядела она потрясающе.



Принц Гарри сопровождал свою жену / Getty Images

Беременная Меган Маркл / Instagram / @royalfamily.news