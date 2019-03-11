В зеленом пальто и на каблуках: Меган Маркл посетила посольство Канады

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Меган Маркл в Лондоне
Меган Маркл в Лондоне / www.gettyimages.com

Герцогиня Сассекская, находящаяся на последних месяцах беременности, не прекращает удивлять общественность своим активным образом жизни. Меган Маркл пришла на официальное мероприятие в стильном брендовом наряде и на каблуках.

Беременную герцогиню сопровождал ее муж, принц Гарри. Он деликатно поддерживал Меган Маркл, что выглядело очень трогательно. Кроме этого, внук Ее Величества охотно останавливался для беседы с британцами и представителями дипмиссии.

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Официальное событие состоялось в посольстве Канады, расположенном в центре Лондона. У здания представителей королевской семьи встретили с красно-белыми флагами. Не менее ярко прошла и сама встреча: герцоги Сассекские приняли участие в приготовлении традиционных сладостей taffy maple и торжественном концерте с участием талантливых канадцев, которые живут и учатся в Великобритании.

Привлекло внимание СМИ и эффектное появление герцогини Сассекской на событие. Перед камерами она появилась в зеленом стильном пальто с черными украшениями от A/W19, платье такого же цвета и обуви на каблуках. Из-за ветреной погоды беременная Меган Маркл собрала волосы в прическу и сделала едва заметным макияж. Выглядела она потрясающе.

Принц Гаррі супроводжував свою дружину
Принц Гарри сопровождал свою жену / Getty Images

Вагітна Меган Маркл

Беременная Меган Маркл / Instagram / @royalfamily.news

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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