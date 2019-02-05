В зеленом платье и черных ботильонах: стильный выход Кейт Миддлтон в Лондоне
В Великобритании началась Неделя психического здоровья детей. Поэтому герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон отправилась с визитом в две лондонские школы: Lavendery Primary School и Alperton Community School.
В этом году в Великобритании главной темой психического здоровья детей станет "Здоровье: внутри и снаружи" – связь ментального и физического самочувствия. В первой школе Lavendery Primary School жена принца Уильяма пообщалась с детьми и преподавателями.
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Для выхода Миддлтон надела прямого покроя платье яркого зеленого цвета от английского бренда Eponine. Свой образ она дополнила черными колготами и ботильонами на шнуровке в тон от L. K. Bennett, а в руках держала маленький клатч.
Кейт Миддлтон / Getty Images
Кейт Миддлтон / Getty Images
Кейт Миддлтон / Getty Images
Кейт Миддлтон / Getty Images
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