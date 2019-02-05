В зеленом платье и черных ботильонах: стильный выход Кейт Миддлтон в Лондоне

33 Читати новину українською
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / www.gettyimages.com

В Великобритании началась Неделя психического здоровья детей. Поэтому герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон отправилась с визитом в две лондонские школы: Lavendery Primary School и Alperton Community School.

В этом году в Великобритании главной темой психического здоровья детей станет "Здоровье: внутри и снаружи" – связь ментального и физического самочувствия. В первой школе Lavendery Primary School жена принца Уильяма пообщалась с детьми и преподавателями.

Читайте также: Кейт Миддлтон надела старое платье на день рождения мамы: фото

Для выхода Миддлтон надела прямого покроя платье яркого зеленого цвета от английского бренда Eponine. Свой образ она дополнила черными колготами и ботильонами на шнуровке в тон от L. K. Bennett, а в руках держала маленький клатч.

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон / Getty Images

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон / Getty Images

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон / Getty Images

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон / Getty Images

blog_ava
Главные новости 4 февраля: сокрушительный удар по врагу на Донбассе и рекорд в ЦИК
сегодня
5362
Теги: Королівська сім'я Стиль и мода LifeStyle Кейт Миддлтон
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
7 песен Тома Оделла, которые стоит послушать перед его концертом в Украине
сегодня 12:28 7 песен Тома Оделла, которые стоит послушать перед его концертом в Украине
33
Кто из актрис получит Оскар за лучшую женскую роль второго плана – опросы
сегодня 12:06 Кто из актрис получит Оскар за лучшую женскую роль второго плана – опросы
47
Китайский Новый год 2019: особенности празднования
сегодня 09:59 Китайский Новый год 2019: особенности празднования
Настя Сукач 32462
Кто из актеров получит Оскар за лучшую мужскую роль второго плана – опрос
4 февраля 18:00 Кто из актеров получит Оскар за лучшую мужскую роль второго плана – опрос
77
Как влюбить в себя президента: история Карлы Бруни и Николя Саркози
4 февраля 13:54 Как влюбить в себя президента: история Карлы Бруни и Николя Саркози
183
Монастырская изба – рецепт приготовления домашней выпечки
4 февраля 11:06 Монастырская изба – рецепт приготовления домашней выпечки
Богданна Рибак 194
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук