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В зеленом платье с принтом: Кейт Миддлтон в стильном образе в последний день ирландского тура

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Сегодня, 5 марта, герцоги Кембриджские завершают свою трехдневную рабочую поездку в Ирландию. Во время насыщенного тура по стране Кейт Миддлтон продемонстрировала изысканный стиль, изменив несколько образов. На этот раз герцогиня надела элегантное платье длины миди с оригинальным принтом.

Кейт Миддлтон и принцу Уильяму пришлось отложить свои дела в последний день ирландского тура из-за неблагоприятных погодных условий. Однако супруги все же успели пообщаться с жителями города Голуэй и наведаться в заведение Tig Coili. Конечной остановкой пары станет атлетическая ассоциация города Голуэй, представители которой помогут герцогам узнать больше о традиционных видах спорта.

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Для финального выхода Кейт Миддлтон выбрала потрясающее платье длины миди от бренда Suzannah зеленого цвета с геометримчним принтом. Такой наряд стал созвучным с образами в первый день тура, когда герцогиня сделала акцент на традиционном для Ирландии изумрудном. Широкий черный пояс подчеркнул ее хрупкую фигуру и гармонично сочетался с замшевыми ботинками на каблуке от американского бренда Ralph Lauren.

По улицам прохладной Ирландии Кейт прогулялась в длинном пальто темно-зеленого цвета с накладными карманами. Образ завершили лаконичные золотые серьги, легкий макияж и неизменная укладка.


Кейт Миддлтон и принц Уильям в последний день ирландского тура / Getty Images

Напомним, что визит герцогов Кембриджских в Ирландию начался с официальной встречи с президентом и первой леди. Они посетили резиденцию Майкла Хиггинса и Сабины Койн в Дублине и устроили своеобразную экскурсию по Саду Памяти. Вечер завершили в музее пива Гиннес, где попробовали традиционный ирландский напиток. На следующий день герцоги успели наведаться в Национальный центр психического здоровья молодежи в Ирландии, благотворительную организацию Extern и фермы в графстве Мит. Официальный прием в Дублине, который устраивает политик Саймон Ковно, стал заключительным вчера, 4 марта. 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Стиль и мода Новости LifeStyle Кейт Миддлтон
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