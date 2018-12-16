В жакете на голое тело: раскованная Эмили Ратаковски снялась в чувственной фотосессии

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Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / Instagram @emrata

Американская супермодель Эмили Ратаковски покорила сердца поклонников в социальных сетях новыми обольстительными снимками.

Новые фото Эмили опубликовала на своей странице в Instagram.

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Ратаковски позировала в объективе знаменитого фотографа Тома Ньютона. Для съемки модель надела черный жакет plus-size, брюки в тон и белые кроссовки. Волосы Эмили собрала в аккуратный хвост и дополнила образ нежным макияжем с акцентом на губы.

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски / Instagram @emrata

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски / Instagram @emrata

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски / Instagram @emrata

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски / Instagram @tomtakesphotoss

 

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски / Instagram @tomtakesphotoss


Эмили Ратаковски / Instagram @tomtakesphotoss

Теги: LifeStyle Мода Эмили Ратажковски
Источник: 24 канал
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