В жакете на голое тело: раскованная Эмили Ратаковски снялась в чувственной фотосессии
Американская супермодель Эмили Ратаковски покорила сердца поклонников в социальных сетях новыми обольстительными снимками.
Новые фото Эмили опубликовала на своей странице в Instagram.
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Ратаковски позировала в объективе знаменитого фотографа Тома Ньютона. Для съемки модель надела черный жакет plus-size, брюки в тон и белые кроссовки. Волосы Эмили собрала в аккуратный хвост и дополнила образ нежным макияжем с акцентом на губы.
Эмили Ратаковски / Instagram @emrata
Эмили Ратаковски / Instagram @emrata
Эмили Ратаковски / Instagram @emrata
Эмили Ратаковски / Instagram @tomtakesphotoss
Эмили Ратаковски / Instagram @tomtakesphotoss
Эмили Ратаковски / Instagram @tomtakesphotoss