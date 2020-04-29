В желтом плаще: Катя Осадчая похвасталась ярким образом

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая чуть ли не ежедневно делится с поклонниками разнообразными весенними образами, которые подойдут каждой женщине. На днях звезда опубликовала фотографию, где предстала в ярком желтом плаще.

Катя радуется теплым весенним дням и, несмотря на карантин, не падает духом. А пока есть возможность примеряет красивые наряды дома и демонстрирует, как выглядеть красиво и быть уверенной в себе. На днях на ее личной инстаграм-странице появилась серия солнечных фото.

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Екатерина Осадчая на телеэкранах всегда появляется изысканной и элегантной. Для домашних фотосъемок она выбирает легкие и нежные наряды и предпочитает естественный макияж. Однако бывают исключения, когда ее образы не только милые, но и яркие.

На очередных кадрах звезда изображена в автомобиле. Она одета в платье с цветочным принтом и ярко-желтый плащ. Такой наряд телеведущая совместила с белыми кроссовками. Ее уши украшают серьги.

Волосы Екатерина уложила в едва заметные локоны, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.



Катя Осадчая за рулем / Instagram / @kosadcha



Телеведуча Катя Осадчая в желтом плаще и кроссовках/ Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая продемонстрировала яркий образ / Instagram / @kosadcha