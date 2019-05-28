В знаменитом Бельведере появится аудиогид на украинском языке

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В Бельведере зазвучит украинский язык
В Бельведере зазвучит украинский язык / Getty Images

Знаменитый дворцовый комплекс Бельведер в Вене работает над аудиогидом на украинском языке. Он появится летом 2019 года – в июле или августе.

Как отметил посол Украины в Австрии Александр Щерба, украинская сторона уже согласовала текст соглашения с директором музея Вольфгангом Бергманном.

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В Бельведере зазвучит украинский язык // Getty Images

По словам дипломата, инициировала проект Украина. Деньги на него выделяет "Украинский институт". Все потому, что в этом году он проводит год украинской культуры в Австрии. В программу входят презентация украинских лент на кинофестивале Let`s CEE, современной украинской оперы, организация выставок визуального искусства, международные обмены, подготовка каталогов и видеоконтента об украинской культуре, запуск курсов украинского языка за рубежом.

Что такое "Украинский институт"?Это учреждение, основанное МИД Украины в 2017 году. Его цель – популяризировать культуру Украины за рубежом, налаживать международные культурные связи между людьми и институтами и создавать возможности для взаимодействия украинцев с миром. Директором института является Владимир Шейко.

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Теги: Новости Украины Новости LifeStyle Австрия LifeStyle Новости культуры
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