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В знаменитом доме Джульетты бесплатно поселят туристов: интересные условия

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Дом Джульетты бесплатно сдадут для туристов / Instagram / @airbnb ​

В Италии одним из самых популярных туристических мест является легендарный дом Джульетты. Каждый год в Верону отправляются тысячи поклонников романтической истории, которые мечтают попасть внутрь особняка. В 2020 году одной паре удастся провести вечер в знаменитой постройке.

Такую информацию распространили на официальной странице сервиса аренды жилья Airbnb. Организаторы предлагают туристам со всего мира выиграть одну ночь в легендарном доме Джульетты, расположенном в романтическом городе Верона. Дату поселение пары выбрали не случайную: влюбленные смогут по-особенному отметить День Валентина, выполнив интересное условие.

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Пара должна отправить письмо на английском языке до 2 февраля и убедить организаторов в искренности своих чувств. Только те, кто сумеют очаровать представителей конкурса своей историей любви, получат уникальную возможность провести День влюбленных в доме Джульетты. Победителей ждет ужин при свечах в стиле Средневековья, который приготовит знаменитый шеф-повар Джанкарло Пербеллини с двумя звездами "Мишлен". Кроме того, пара сможет насладиться уютным зимним вечером у камина и прочитать особые письма, которые хранятся в имении.


Как выглядит дом Джульетты в Вероне / Instagram / @airbnb

Как известно, дом Джульетты – одно из самых популярных туристических мест Вероны. Ежегодно миллионы туристов приезжают сюда, чтобы поделиться своей историей несчастной любви или же безрезультатных поисков этого чувства. Люди оставляют в стене письма, на каждый из которых отвечают волонтеры. Эта традиция стала основой для романтической комедии "Письма к Джульетте", которая вышла в прокат в 2010 году.

Смотрите трейлер к фильму "Письма к Джульетте": видео 

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Путешествия
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