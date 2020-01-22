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Вайнона Райдер посетила красную дорожку SAG Awards 2020 с возлюбленным: редкий выход

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Вайнона Райдер и Скотт Маккинлей Ган / Фото: People

Вайнона Райдер пришла на кинопремию SAG Awards 2020 вместе с модельером Скоттом Маккинлеем Ганом, с которым встречается с 2011 года. Звезда не любит выставлять свою личную жизнь на показ, поэтому совместные фото с возлюбленным или выходы в свет делает редко.

Еще в 2016 году Райдер дала интервью изданию The Edit, в котором рассказала, что уже достаточно давно счастлива с кем-то. Однако тогда не назвала имени своего бойфренда.

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Я была одинока некоторое время и не знала, как с кем-то познакомиться. Всегда была такой: когда мне было 15, был парень, который мне нравился, но мы разошлись. Тогда я подумала, что это мой парень и другого не будет. Мама должна была мне объяснить, что это не так,
– делится Вайнона.

На вопрос, будет ли в будущем свадьба со Скоттом, Райдер ничего не ответила, а только отметила, что развод для нее недопустим.

Брак? Не знаю. Я бы лучше никогда не была замужем, чем разведенной несколько раз. Когда ваши родители безумно влюблены 45 лет, ваши стандарты действительно высокие,
– рассказывает Райдер.

Влюбленная пара позировала журналистам в изысканных нарядах. Скотт для этого выхода выбрал черный костюм и белую рубашку с черным галстуком в сочетании с черной обувью.

48-летняя Райдер выбрала для светского мероприятия черный костюм Dior Haute Couture из коллекции весна-лето 2018, который состоит из многоярусной юбки в пол, рубашки из тюля и галстука, а также пиджака. Волосы Вайнона собрала в хвост и сделала нежный макияж в естественных тонах.

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Звездные романы Голливуд
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