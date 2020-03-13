Вайнона Райдер защищает Джонни Деппа в деле против Эмбер Херд: подробности

Судебная волокита Джонни Деппа и голливудской актрисы Эмбер Херд до сих пор продолжается. Эмбер обвиняет мужа в домашнем насилии. Экс-возлюбленная Джонни Вайнона Райдер защищает его в этом деле.

Эмбер Херд и Джонни Депп расстались в январе 2017 года. Однако после развода они подали судебные иски друг на друга и судебные заседания продолжаются до сих пор. Известная американская актриса Вайнона Райдер, которая также является бывшей возлюбленной актера, ранее отмечала, что не верит в обвинения Херд, а теперь официально стала на его защиту. Об этом сообщает издание The Blast.

Читайте также: Обнародовали переписку Джонни Деппа относительно Эмбер Херд: я сожгу ее труп

Когда-то Райдер была невестой Деппа, однако вскоре они разошлись. Сейчас актер заручился ее поддержкой в ​​деле о насилии над экс-супругой Эмбер Херд.

48-летняя Вайнона заявила, что не верит в то, что Джонни мог издеваться над любимой. Также она добавила, что никогда не была свидетелем его оскорблений и не верит в то, что он мог жестко обращаться с Эмбер Херд. Актриса отметила, что с ней и с окружающими он никогда не был жестоким. Райдер добавила, что Депп всегда заботился о ней и о тех, кого любит. С ним она чувствовала себя безопасно.

В заявлении знаменитости говорится: "Я очень хорошо знала Джонни. Мы прожили вместе 4 года, и я считала его своим лучшим другом и близким человеком. Наши отношения – это одно из самого прекрасного, что случалось со мной в жизни. Понимаю, как важно сейчас рассказать о собственном опыте. Я не хочу никого называть лжецом, но зная свое общение с Джонни, невозможно поверить, что эти ужасные обвинения являются правдой. Мысль, что он невероятно жестокий человек, очень далека от того Джонни, которого я знала и любила".



Экс-возлюбленная Джонни Деппа Вайнона Райдер / Instagram / @winonaryderofficial

Что известно о разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд?Актеры поженились в феврале 2015 года, а уже в мае 2016 года Эмбер подала на развод. Тогда она обвинила мужа в домашнем насилии. В январе 2017 года суд развел голливудских супругов. Позже Джонни обвинил экс-возлюбленную в клевете и потребовал от нее 50 миллионов долларов. Актриса рассказывала об алкогольной и наркотической зависимости Деппа, однако он представил данные о своем лечении. Суды продолжаются до сих пор, а актеры все еще собирают доказательства вины друг друга.



Джонни Депп и Эмбер Херд / Фото: Getty Images