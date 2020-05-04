Вакарчук поддержал победителей Золотой Волчка и любимый фильм: С каждым годом все сильнее

Украинский певец и политик Святослав Вакарчук не остался в стороне церемонии награждения премиями Золотая Дзыга, которая состоялась накануне, 3 мая в онлайн-формате.

В своем инстаграме лидер группы "Океан Эльзы" поздравил создателей фильма "Мои думки тихі", за который очень болел, а также главную героиню Ирму Витовскую с заслуженной победой.

К теме Золотая Дзыга 2020: кто получил престижную украинскую награду

Поздравляю Антонио Лукича и всю команду фильма "Мои думки тихі" с победой в номинации "Лучший Фильм" кинопремии Золотая Дзыга 2020. Заслуженная победа! А особенно поздравляю супер крутую Ирму Витовскую! Горжусь вами всеми!!!

– говорится в сообщении Вакарчука.

Номинации, в которых победил фильм "Мои думки тихі":



- Лучший фильм: "Мои думки тихі"

- Открытие года: Антонио Лукич

- Лучшая женская роль: Ирма Витовская-Ванца

- Лучший сценарий: Антонио Лукич и Валерия Кальченко

Святослав Вакарчук также отметил, что с каждым годом украинская кинопремия становится все лучше и качественнее: "И вообще всех сегодняшних победителей. С каждым годом все сильнее. Так держать". Кроме этого, на онлайн-церемонии награждения Золотой Дзыги Вакарчук должен был выступить с песней "Перевал", которую он написал специально для фильма "Захар Беркут".

Добавим, что в списки любимых фильмов Святослава Вакарчука также вошли киноленты "Домой" и "Захар Беркут". Все они получили награды в различных номинациях Золотой Дзыги: Нариман Алиев (режиссер "Домой" стал лучшим режиссером, а Ахтем Сеитаблаев (главный герой "Домой") – лучшим актером-мужчиной, в то время как "Лучшую работу художника-постановщика", "Лучший дизайн костюмов" и "Лучший грим" завоевали специалисты из "Захара Беркута".