Валентина Ферраньи празднует 27: самые привлекательные образы сестры знаменитой блогерши

Нелегко быть родственницей одной из самых популярных блогерш мира. Однако, несмотря на безумный успех своей сестры, вполне возможно отыскать собственное дело, которое тоже будет приносить признание. Сегодня говорим о влиятельном дизайнере современности и заодно имениннице, которой каждый раз отлично удается выражать свою индивидуальность, – Валентине Ферраньи.

Она пока не устраивает помпезные показы своих нарядов, а скорее творит капсульные коллекции. Эта девушка не слишком часто примеряет творения из тканей и декора на кого-то, отдавая предпочтение самой демонстрировать стиль благодаря удачно подобранным образам. В день рождения Валентины Ферраньи, которой сегодня, 29 декабря, исполняется 27 лет, LifeStyle 24 вспоминает самые красноречивые образы красавицы, а также раскрывает страницы ее сетевой жизни.

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Безупречный вкус

Средняя дочь семейства Ферраньи сумела покорить своих многочисленных фанатов умением изысканно подбирать одежду. Яркий пример этому, в частности, появление Валентины на показе бренда Christian Dior Couture весна-лето 2019, которое состоялось в Париже. Тогда она вышла в свет в клетчатой юбке, подпоясанной массивным кожаным поясом, и черной шифоновой блузе. Этим луком она составила конкуренцию не только своей сестре, но и таким известным гостям, как топ-модели 90-х Еве Герциговой, актрисе Монике Белуччи и манекенщице Карли Клосс.



Стильный выход Ферраньи на Christian Dior Couture в январе прошлого года / Getty Images

Неоднократно безупречный вкус у Валентины Ферраньи замечали и во время ее посещения музыкально-художественного фестиваля Coachella, который ежегодно устраивают в Калифорнии. Вы гляньте только на это фиолетовое платье с цветочным принтом и белоснежные сапоги, листая одну подборку, и на кружевное платье черного цвета, которое изображена на другой! Чем не образы для трехдневного наслаждения инди, роком, электронной музыкой?

Валентина Ферраньи на всемирно известном музыкальном фестивале Coachella:



Валентина Ферраньи со своей знаменитой сестрой – блогершей Кьярой Ферраньи / Getty Images

Капсульная коллекция в честь свадьбы сестры

Церемония венчания блогерш и основательницы модного ресурса "The Blonde Salad" Кьяры Ферраньи с итальянским рэпером Fedez стала одной из наиболее обсуждаемых в мире. Фанаты в сети засыпали пару поздравлениями и пожеланиями. По-особенному к важному празднику подготовилась и сестра лидера мнений Валентина Ферраньи. В честь свадьбы, которая состоялась в начале сентября 2018 года, она и дизайнеры Twinset создали коктейльное платье для ужина накануне свадьбы. Оно – из шелка, на который нанесен цветочный принт, а зона декольте украшена кружевом.

Вот таким является авторское платье Валентины, в котором она явилась на ужин перед свадьбой сестры/ Instagram Valentina Ferragni:

А уже в день самого торжества Ферраньи исполнила роль одной из дружок Кьяры, представ в нежно-розовом длинном платье со свободно ниспадающей юбкой. В похожие были одеты еще одна сестра невесты Франческа и другие подруги.

Жизнь в Instagram

Страница, на которую подписаны почти 3 миллиона подписчиков со всего мира, требует не только частых постов от того, кто ее ведет. Она выражает стиль жизни своего владельца или владелицы. Тем более, когда это люди, непосредственно связанные с модой. Кажется, Валентина Ферраньи продумывает каждое новое сообщение, радуя своих поклонников не только событиями из жизни, но и образами, которые многим хочется повторить. Предлагаем вам топ-7 луков известного дизайнера, каждый из которых насобирал десятки, а то и за сотни тысяч лайков!

Подборка самых ярких инстаграм-образов именинницы за октябрь-декабрь 2019 года / Instagram / @Valentina Ferragni