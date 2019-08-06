Как выглядела до операции модель-трансгендер Валентина Сампайо: фото

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Валентина Сампайо фото до операции – биография Валентины Сампайо
Валентина Сампайо / Elle

Недавно 22-летняя модель-трансгендер Валентина Сампайо на своей странице в Instagram сообщила, что она снялась в рекламе белья Victoria's Secret. Что известно о модели и как она выглядела до операции – читайте дальше.

Валентина Сампайо – бразильская модель, которая с 12-летнего возраста начала называть себя Валентиной, будучи мальчиком. В одном из своих интервью она рассказала, что начала чувствовать себя девушкой в 8 лет. В сети удалось найти единственное детское фото модели до операции.

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Валентина Сампайо до смены пола

Маленька Валентина Сампайо
Маленькая Валентина Сампайо

Биография Валентины Сампайо

Что интересно, буллингу она не поддавалась, наоборот, ее одноклассники принимали ее такой, какой она хочет себя видеть, а родители всегда поддерживали и гордились ею. Свои первые шаги на пути к моде девушка сделала в 16 лет. В колледже на ее способности обратил внимание визажист, который записал ее в модельное агентство в Сан-Паулу.

В ноябре 2016 года Сампайо впервые дефилировала на неделе моды. Впоследствии, L'Oréal снял короткий фильм о ней, который был выпущен в Международный женский день.

В 2017 году Модель Валентина Сампайо стала первой моделью-трансгендером, которая попала на обложку издания Vogue Paris. Такое событие произошло впервые за 97 лет существования журнала.

Мы с гордостью хотим отметить красоту трансгендеров и способность таких моделей, как Валентина Сампайо, которая впервые позировала для Vogue, изменять мир моды и разрушать существующие предубеждения,
– говорится в издании.

По словам главного редактора издания, такая роковая женщина, как Валентина, которая родилась мальчиком, и привлекла внимание не красотой, а изменением представлений о типах мужской и женской красоты – заслуживает быть на обложке.

Обкладинка Vogue Paris з Валентиною Сампайо
Обложка Vogue Paris с Валентиной Сампайо

Впрочем, не только обложкой Vogue ограничился успех молодой модели. Она также стала первой моделью-трансгендером бельевого бренда Victoria's Secret. Известие о том, что она является приглашенной моделью, Валентина рассказала в своем Instagram.

 

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Теги: LifeStyle Victoria's Secret Мода ЛГБТ
Источник: LifeStyle 24
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