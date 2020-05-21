Валерий Харчишин шокировал признанием о неудачном опыте употребления наркотиков

Лидер рок-группы "Друга Рика" вспомнил свою мятежную юность. Валерий Харчишин откровенно рассказал, что когда-то пробовал разные наркотики, однако ни один из них не вызвал у него зависимость. Сильнее всего на певца повлиял алкоголь, под действием которого он неоднократно появлялся на сцене.

Потрясающее признание Валерий Харчишин сделал в прямом эфире инстаграм-шоу Оли Поляковой "Правда или действие". Артист собственным примером подтвердил стереотип, что рокеры питают особое пристрастие к наркотикам и даже назвал запрещенные вещества, которые употреблял в молодости.

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Какие наркотики употреблял Валерий Харчишин?

Лидер рок-группы "Друга Рика" подчеркнул, что ему никогда не приходилось употреблять инъекционные наркотики и психоделики, однако он пробовал марихуану, от которой ему всегда становится грустно. Также однажды исполнитель принял MDMA, и этот опыт завершился ужасно. Валерий Харчишин вспомнил, что тогда они вместе с коллективом возвращались на самолете с концерта, и под воздействием наркотиков, на фоне усталости, у него было жуткое выражение лица, которым напугал своих коллег.

Это было очень смешно, страшно и мне, и, видимо, людям. Потому что у меня были глаза по семь копеек,

– отметил певец.

Валерий Харчишин рассказал о проблемах с алкоголем

Валерий Харчишин признался, что единственным наркотиком, к которому он привык, стал алкоголь. Участники "Друга ріка" неоднократно выбивали двери в гостиницах, а во время одной из пьянок даже прожгли диван. Когда артист только начинал свою музыкальную карьеру, он мог просто перед концертом напиться до такого состояния, что даже не помнил свой выход на сцену. Харчишин отметил, что эту проблему удалось преодолеть, однако стыд за такие поступки не исчез до сих пор. "Алкоголь – это самый страшный наркотик, который только есть в мире", – заверил исполнитель.