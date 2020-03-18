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Валерий Харчишин обнародовал результаты теста на коронавирус

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Украинский певец Валерий Харчишин, который является бессменным лидером группы "Друга Ріка", попал в больницу из-за подозрения на коронавирус. Артист сделал соответствующие тесты, которые оказались отрицательными.

О состоянии своего здоровья Валерий Харчишин рассказал на официальной фейсбук-странице. Певец признался, что после поездки в Италию почувствовал все симптомы коронавируса – сухой кашель, одышку, температуру, высокое давление. Поэтому, не мешкая, Валерий Харчишин прошел обследование в Белоцерковской городской больнице.

Важно: Фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин оказался на карантине после поездки в Италию

Сегодня, 18 марта, певец обнародовал результаты второго теста на коронавирус, который был отрицательным. Валерий Харчишин не болен COVID-19, однако имеет пневмонию, которую продолжит лечить в Киеве.

"После получения мной второго теста (ПЦР), который окончательно подтвердил отсутствие вируса COVID-19, я был выписан для продолжения лечения пневмонии в медучреждении по месту жительства. Я с радостью, но со слезой на окне белой церкви, самостоятельно покинул инфекционное отделение в Белой Церкви", – отметил Валерий Харчишин.

Солист группы "Друга Ріка" добавил, что, хотя сменил больничную палату, однако пейзаж из его окна остается похожим. Как и в Белой Церкви, во время лечения он имеет возможность любоваться церковью, расположенной напротив госпиталя.

Когда я проснулся утром в одной из частных киевских больниц, я понял, что церковь никуда не делась, а стала желтой!.. Такое странное совпадение с намеком не напугало, а наоборот убедило в мысли, что все будет хорошо,
– с юмором рассказал он.

По состоянию на 17 марта, около 180 тысяч человек инфицированы коронавирусом. Недуг стремительно распространился из Китая и охватил все страны Европы. От пневмонии, которую вызвал вирус COVID-19, умерли более 7 000 человек. Как уберечься от коронавируса – журналисты 24 канала собрали эффективные советы медиков.

коронавірус
Эти правила могут уберечь ваше здоровье / Инфографика 24 канала

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Коронавирус Covid-19 LifeStyle Коронавирус в Украине Здоровье
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