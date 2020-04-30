Вальпургиева ночь 2020: Что известно об этом мистическом празднике

Ночь с 30 апреля на 1 мая считается Вальпургиевой или Велесовой ночью. Название возникло благодаря христианской святой Вальпургии – монахине, которая приехала из Англии в Германию и основала там монастырь. Что известно о таинственном празднике и какие мистические события с ним связывают – читайте дальше.

История праздника

Вальпургия родилась в 710 году в семье короля Западной Саксонии Ричарда. Она была очень набожной, поэтому уже в 11 лет ушла в монастырь. Однажды корабль, на котором плыла Вальпургия, попал в шторм.

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Она настолько сильно молилась, что впоследствии шторм утих. После этого случая ее стали называть покровительницей моряков. По легенде, она умела общаться с мертвыми, а когда умерла, то рабочие, которые обустроились в монастыре, где ее похоронили, осквернили ее могилу. Тогда ночью тень святой Вальпургии явилась епископу – было это в ночь с апреля на май.

В ночь на 1 мая кельты отмечали праздник Белтейн, а некоторые другие народы в это время водили хоровод вокруг майского дерева. Согласно немецкой легенде, в эту ночь все ведьмы и другая нечистая сила собираются вместе. В эту ночь принято гадать и совершать мистические обряды.



В Вальпургиеву ночь ведьмы собираются вместе

Вальпургиева ночь широко отмечалась в дохристианские времена. Она символизировала приход весны и посвящалась плодородию.

По поверью, в эту ночь ведьмы устраивают шабаши на Лысых горах. В старину в деревнях проводилась магическая церемония "изгнания ведьм". Крестьяне жгли костер, на котором сжигали соломенное чучело и звонили в церковные колокола.

Люди верили, что граница между потусторонним и реальным миром становится очень тонкой. Считается, что в эту ночь растения приобретают чародейственную силу. Чтобы нечисть не смогла войти в дом, всю траву с песком рассыпают возле входных дверей. Говорят, что нечистая сила не сможет войти в дом, пока не пересчитает все песчинки и растения.



Валесовая ночь 2020

Как праздновали Вальпургиеву ночь в других странах

В Италии в ночь на 1 мая люди разносили друг другу майскую зелень, украшенную лентами. Если кто-то из юношей хотел признаться девушке в любви, то оставлял веточку возле входных дверей. Если девушка на утро забирала эту ветку в дом, это означало, что она тоже испытывает взаимность.

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В Чехии и Словакии в ночь с 30 апреля на 1 мая ставили майское дерево – очищенную от коры пихту, которую украшали лентами, цветами и сладостями. Вокруг такого дерева, установленного на главной площади, водили хороводы.

В Хорватии и Словении молодые ребята ходили в разные дома, желали всем добра и хорошего урожая, за что получали вознаграждение.

Что нельзя делать в Вальпургиеву ночь

– Нельзя в дом приносить сирень, особенно, если среди родственников есть больной человек. Считается, что своим благоуханием этот цветок призывает больного человека в другой мир.

– Чтобы нечистая сила не пришла в ваш дом, после захода солнца запрещается ссориться и вспоминать ее на словах.

Что можно делать после Вальпургиевой ночи

– По народным приметам, если в Вальпургиеву ночь собрать цветы и сделать из них венок, то уже совсем скоро можно найти свою любовь.

– Утром, 1 мая, рекомендуется умыться утренней росой для сохранения красоты и женственности.

– Если женщина хочет, но не может забеременеть, то для скорого зачатия ребенка, с первыми лучиками солнца надо выпить воду из колодца.

– На рассвете сорвите иву, засушите ее и дайте путешественнику, который должен сообщить вам утешительные новости.