Вампиры не носят белье: 38-летняя Алессандра Амбросио поразила пикантным образом на Хэллоуин

Американские звезды щеголяли потрясающими образами в Хэллоуин еще за неделю до официального празднования. Однако в ночь с 31 октября на 1 ноября знаменитости по-настоящему поражали образами, которые подготовили для вечеринок. Так, супермодель и "ангел" Victoria's Secret поразила сексуальным нарядом и стройной фигурой.

Многие мировые звезды для Хэллоуина в этом году предпочли жуткие костюмы. Однако известная бразильская супермодель и "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио выбрала более хищнический образ, обольстительность которого потрясла ее фанатов.

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38-летняя звезда мировых подиумов не отличилась оригинальностью и оделась, как персонаж из фильма о вампирах. Однако ее хеллоуинский костюм сумел поразить несвойственной вампирам сексуальностью. Разрезы платья начинались на талии, что и позволило Алессандре Абмросио продемонстрировать длину и стройность ее ног. Однако это не самое интересное, чем поразила в тот вечер модель.

На ее бедрах не было полосок от трусиков, а это значит, что хеллоунскую ночь сексапильная бразильянка провела без белья. Также она похвасталась своим красивым пышным декольте, которое достигало пояса, и стройной подчеркнутой талией.



Алессандра Амбросио / Instagram / @aleobsession