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Ванесса Хадженс и Остин Батлер разорвали отношения после 9 лет романа, – СМИ

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Ванесса Хадженс и Остин Батлер разошлись / www.usmagazine.com

Роман 28-летнего Остина Батлера и 31-летней Ванессы Хадженс завершился разрывом. Голливудских актеров брали за пример крепких отношений, ведь пара встречалась на протяжении 9 лет.

Как сообщает Us Weekly со ссылкой на источники из близкого окружения пары, решение является окончательным. Ванесса Хадженс и Остин Батлер уже рассказали об этом своим родственникам, которые были ошарашены новостью, однако поддержали актеров.

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"Ванесса и Остин разошлись. Ванесса уже рассказала близким о разрыве отношений", – рассказал инсайдер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений People Magazine (@people)

Роман голливудской пары, которому уже давно прогнозировали продолжение, начался в 2011 году. Тогда Ванесса Хадженс разорвала отношения с Заком Эфроном и менее чем через год появилась на красной дорожке с Остином Батлером. К актеру у нее были особые чувства, которые звезда не боялась демонстрировать в сети и на публике. В социальных сетях Ванесса и Остин делились общими снимками, демонстрируя особую идиллию.

Инсайдеры западных СМИ несколько раз отмечали, что Батлер вот-вот сделает предложение любимой. Однако отношения, которые продлились почти 9 лет, завершились разрывом. Пока Ванесса Хадженс и Остин Батлер воздерживаются от официальных комментариев.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Звездные разводы Голливуд
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