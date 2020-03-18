Ванесса Хадженс сболтнула лишнего про коронавирус и извинилась за свой цинизм

Американская актриса и звезда фильма "Школьный мюзикл" Ванесса Хадженс записала провокационное видео, которое вызвало шквал возмущений от фанатов. Речь идет о словах, где звезда не видит ничего устрашающего в коронавирусе, ведь "Люди и так умрут".

Во время прямой трансляции звезда затронула тему коронавируса, которую прокомментировала совсем неоднозначно. Ей не нравится предложение американского правительства оставаться в домашней изоляции до июля-месяца, поэтому не сдержала собственных эмоций в инстаграме. Об этом пишут в The Daily Mail.

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Да, до июля! Звучит ужасно! Это вирус, я понимаю. Но в то же время любой может заразиться. Да, люди умрут. Это ужасно, но вроде как неизбежно?

– заявила Ванесса Хадженс.

На знаменитость сразу посыпались возмутительные комментарии относительно ее цинизма и чрезмерной субъективности ситуации. Поэтому ей пришлось устроить еще одну прямую трансляцию, в которой она извинилась за свои слова и сказала, что ее слова вырвали из контекста.

"Это тревожный сигнал о том, какое значение имеют слова. Желаю всем беречь себя и свое здоровье в это сумасшедшее время", – заявила актриса в своем аккаунте в инстаграме.

Смотрите видео записи первой и второй трансляции Ванессы Хадженс:

Ситуацию уже успел прокомментировать и известный журналист Пирс Морган, который ранее часто критиковал Меган Маркл, заявив, что "подобные миллениалы" – тупые и ограниченные, и если им хождение по пабам важнее чем жизнь и здоровье людей, то это общество обречено.

На защиту Ванессы стала популярная модель и ведущая Крисси Тейген, которая отметила, что даже звезды могут ошибаться, поэтому не стоит все воспринимать слишком буквально.

"Иногда люди, в частности, звезды говорят действительно глупые вещи. Нам всем можно только извлечь урок из этого. Я веду речь не о себе в этот раз. Но все мы можем попасть в такую ситуацию, как Ванесса", – написала на своей инстаграм-странице Крисси.

В мире, по состоянию на 18 марта зафиксировано 200 126 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 7 989 – завершились летально. Выздоровело уже более 82 тысяч человек. В частности в США подтвержено 7 754 случая заражения коронавирусом, из которых 106 выздоровели, и 122 смертельных случая.