Ванессе Хадженс – 30: топ-5 фильмов с известной актрисой

Голливудская актриса, фотомодель и певица Ванесса Хадженс в пятницу, 14 декабря, празднует свой тридцатый день рождения. Журналисты LifeStyle 24 сделали подборку самых популярных фильмов со звездой мирового кино.

Ванесса Хадженс – коренная американка, которая начинала свою карьеру с театров и телевизионных реклам. Она с самого детства знала, чего хочет и как ей этого достичь. Свою первую роль в фильме она получила в 12 лет. В сериале "Братья Гарсиа" она сыграла актрису второго плана. А уже в 2004 ей досталась одна из главных ролей в фильме "Предвестники бури". Однако мировую известность ей принесла кинокартина, с которой начнется рейтинг лучших фильмов с Ванессой Хадженс.

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Топ-5 фильмов с Ванессой Хадженс

1. "Школьный мюзикл" (2006)

По сюжету фильма, ярая отличница Габриэлла Монтез (Ванесса Хадженс, - 24 канал) переезжает в новый город вместе с родителями. Они уговаривают дочь оторваться от книг и пойти на школьную вечеринку. На торжественном вечере ведущий праздника вытягивает Габриэллу на сцену, чтобы спеть в караоке с главным парнем школы – Троем. С этого вечера началась их история любви, они стали неразлучны. Поэтому Габриэлла и Трой решили вместе принять участие в школьном мюзикле. Однако за главную роль в спектакле и за место в сердце парня борется еще одна ученица школы. А отец Троя не может понять его музыкального увлечения, ведь он нарисовал для сына красивое будущее в спорте.

К слову, фильм получил бешеный успех, поэтому после первой части сразу было снято "Школьный мюзикл 2" и "Школьный мюзикл 3: Выпускной".

Смотреть трейлер к фильму "Школьный мюзикл" (2006) (видео):

2. "Бэндслем" (2009)

Следующая главная роль актрисы также связана и музыкой. В фильме "Бэндслэм" Ванесса играет одну из самых популярных девушек школы – Шарлотту. В то же учебное заведение поступает по уши влюбленный в музыку Вич Бартон. Главная красавица школы сразу обращает внимание на парня и они создают свою группу с уникальным стилем. Уилл намерен доказать, что музыка – это не просто увлечение. И однажды парень получает заманчивое предложение. Такой шанс может выпасть лишь раз в жизни. Однако на пути к цели у пары возникают некоторые проблемы.

Смотреть трейлер к фильму "Бэндслэм" (видео):

3. "Красавица и чудовище" (2011)

Этот фильм стал экранизацией известного всем мультфильма про Беллу и чудовище, однако здесь события разворачиваются в современном мире и на Манхеттене. Главный герой Кайл – самоуверенный и самовлюбленный парень, с которым колдунья решила сыграть глупую шутку. Чтобы научить парня обращать внимание на что-то, помимо внешности, она сделала из него страшилу. Чтобы развеять чары ведьмы, парню придется влюбить в себя девушку с добрым сердцем. Линда, которую сыграла Ванесса Хадженс, прекрасно вошла в роль.

Смотреть трейлер к фильму "Красавица и чудовище" (2011) (видео):

4. "Подари мне приют" (2014)

По сюжету фильма, беременная девушка в подростковом возрасте ищет себе место в жестоком мире. От самого рождения у Эппл была непростая судьба. До 12 лет она побывала в десяти приютах и психиатрической клинике. Некоторое время она жила с матерью, которой не было до нее дела. Однако девушка решила, что всегда так быть не может. Ей придется пройти сложный путь: бороться с жизнью улицы, пережить автомобильную аварию и пострадать от равнодушия отца. Но мир не без добрых людей, и на пути Эппл они тоже попадутся.

Смотреть трейлер к фильму "Подари мне убежище" (2014) (видео):

5. Сериал "Бессильные" (2017)

В комедийном сериале события разворачиваются в мире комиксов DC, где супергероями никого не удивишь. В центре внимания – страховая компания, которую даже "конторой" назвать сложно. Она занимается возмещением имущества пострадавшим от злодеев с суперсилой. Страховой агент Эмили, которую сыграла Ванесса Хадженс, невольно становится свидетелем очередной схватки супергероя, и в этот момент она становится "суперженщиной". Однако такой она может быть только возле своих коллег по работе.

Смотреть трейлер к сериалу "Бессильны" (2017) (видео):