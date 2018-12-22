Ванессе Паради – 46! Топ-5 обложек журналов, где позирует французская модель

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Ванессе Паради – 46!
Ванессе Паради – 46! / madame.lefigaro.fr

Сегодня, 22 декабря, свой день рождения празднует певица, актриса и фотомодель Ванесса Паради. Ей исполняется 46. По случаю этой даты LifeStyle 24 сделал подборку обложек глянцевых журналов, которые украшает именинница.

Свою модельную карьеру французская знаменитость начала в начале девяностых годов, когда подписала контракт с компанией "Shanel" и начала рекламировать духи "Koko". С тех пор, в течение почти тридцатилетней работы в этом бизнесе, Ванесса украсила десятки мировых глянца.

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Мы же подобрали для вас обложки, которые не только подчеркивают очарование Паради, а еще показывают ее умение перевоплощаться перед фотокамерами в разные образы.

1. Журнал "ELLE", ноябрь, 1995 год, Франция. Фото – Dominique Issermann

Ванесса Параді

Удивительная Ванесса Паради в юности для "Elle" / Pinterest

2. Журнал «Vanity Fair», октябрь, 2007 год, Италия. Фото – Ellen von Unwerth

Ванесса Параді

Ванесса Паради в романтическом образе для "Vanity Fair" / Pictarics.pw

3. Журнал "AnOther", осень / зима, 2009 год, Великобритания. Фото – Hedi Slimone

Ванесса Параді

Роскошная Ванесса Паради в черно-белых тонах для "AnOther" / AnOther Magazine

4. Журнал "L'OFFICIEL", февраль 2013 год, Турция. Фото – Alexey Hey

Ванесса Параді

Соблазнительница-Ванесса в фотосъемке для "L'OFFICIEL" / Pinterest

5. Журнал "Vogue", декабрь, 2015 год, Франция. Фото – Inez & Vinoodh

Ванесса Параді

Ванесса Паради в свои 46 (на фото – 42) выглядит просто волшебно! / Vogue's Covers

А какая из этих обложек вам нравится больше всего? Какие бы еще добавили в наш список?

Автор: Юлия Девда
Теги: LifeStyle Стиль и мода Статьи Публикации Голливуд
Источник: 24 канал
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