Варенье из кизила: пошаговый рецепт

Искусные хозяйки осенью закрывают варенье на зиму из ягод и фруктов, поэтому мы нашли 3 рецепта вкусного варенья из кизила, которое подойдет в зимние вечера с теплым ароматным чаем. Варенье из кизила приятное на вкус, как его приготовить – читайте далее.

Кизил давно известен тем, что обладает целебными свойствами. В древности отвар из листьев кизила рекомендовали при болезнях желудка. Кизил полезен при недостатке в организме витаминов, атрофии мышц, при заболеваниях печени, малокровии и кожных заболеваниях, нарушении обмена веществ (особенно при подагре).

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Варенье из кизила без косточек



Рецепт варенья

Ингредиенты:

– 1 кг кизила;

– 5 стаканов сахара;

– 2 стакана полусухого красного вина.

Как приготовить варенье из кизила без косточек:

1. Ягоды переберите. Кулинарной иглой удалите кости. Тщательно помойте, ошпарьте в дуршлаге и оставьте стекать.

2. Переложите плоды в варочный тазик, засыпьте сахаром, аккуратно перемешивайте лопаткой. Затем добавьте вино, тщательно перемешивая.

3. Поставьте кастрюлю на плиту, доведите смесь до кипения. Продолжайте варить еще примерно двадцать минут до полной готовности.

4. После того, как смесь загустеет, перелейте ее в предварительно пастеризованные стеклянные банки. Закройте крышками и ставьте каждую банку в кипящую водяную баню на пять минут.

Этот процесс очень необходим. Делается это для того, чтобы нейтрализовать бактерии и избежать брожения, чтобы варенье не покрылась плесенью при хранении. После важного этапа дополнительной стерилизации закатывайте банки жестяными крышками, переворачивайте, накройте теплой шерстяной тканью до полного остывания.

Варенье из кизила с яблоками



Варенье из кизила и яблок

Ингредиенты:

– 1,5 кг кизила;

– 1 кг яблок;

– 1 кг г сахара;

– 345 мл воды.

Рецепт, как приготовить варенье из кизила и яблок:

1. Помойте и переберите кизил, выберите лишь самые лучшие ягоды.

2. Удалите косточки, выложив ягоды на поверхность и прижимая дном стакана.

3. Смешайте воду с сахаром. Варите на слабом огне пока весь сахар не растворится.

4. Яблоки очистите от кожуры, выньте сердцевину. Нарежьте тонкими пластинками.

5. Поставьте яблоки в кастрюлю, залейте горячим сиропом в количестве 2/3 от общей его массы. Варите до тех пор, пока фрукты не станут мягкими.

6. В отдельную емкость перелейте подготовленный кизил. Добавьте к нему яблоки в собственном соку.

7. Смесь яблок и кизила варите до густоты, осторожно перемешивая 10 минут на слабом огне. Уберите пенку.

8. В стерильные банки влейте горячее варенье. Закатайте крышками. Выдержите наполненную тару в воде при температуре около 90 градусов 15 минут.

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Варенье из кизила 5-минутка



Варенье из кизила 5-минутка

Ингредиенты:

– 1 кг кизила;

– 1 кг сахара;

– 100-250 мл воды.

Как приготовить варенье из кизила 5-минутку:

1. Кизил переберите и помойте под проточной водой.

2. 250 мл воды нагрейте до температуры 85 градусов. Залейте ею подготовленные ягоды. Выдержите 5 минут.

3. Настой сцедите в отдельную кастрюлю. Прогрейте и засыпьте сахаром.

4. Перемешивайте нагревая на плите и добавьте кизил.

5. После закипания на несколько часов поставьте охлаждать. Повторно нагрейте до 100 градусов и охладите.

6. В третий прием варки кипятить варенье 5 минут и разливайте в стерилизованные банки.