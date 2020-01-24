Кто такая Василиса Старшова и почему она попала в базу "Миротворец"

19 января в Украине вышел первый выпуск талант-шоу "Голос страны". Внимание многих телезрителей приковала к себе россиянка Василиса Старшова. До этого девушка выступала солисткой группы "Ленинград".

После выступления на сцене "Голоса страны" участница поразила судей и устроила настоящий батл-поединок, чтобы выбрать для себя наставника. Им стал звездный тренер Дан Балан.

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Я очень хочу, чтобы меня увидел весь мир. В России год я пела в группе "Ленинград" и со мной он начал собирать стадионы,

– заявила Старшова.

Девушке 24 года, родом она из Санкт-Петербурга. Василиса Старшова и Флорида Чантурия стали солистками группы "Ленинграда" после того, как коллектив со скандалом покинула Алиса Вокс, исполнившая громкий хит "Экспонат".

Перед началом карьеры в группе "Ленинград", Старшова выступала в коллективе "Флешмоб", который образовался в 2011 году на кастинге второго сезона реалити-проекта "Фактор А". Через 2 года юная певица стала полуфиналисткой музыкального конкурса "Новая Волна".



Василиса Старшова – экс-участница группы "Ленинград"

Известно, что с 5 лет девушка училась в Шлиссельбургской детской музыкальной школе по классу фортепиано. Слова к песням Старшова пишет на русском и английском языках. Девушка училась на вокальном отделении Санкт-Петербургского музыкального колледжа им. Римского-Корсакова, однако не закончила его.

На "Голос страны" девушка пришла, поскольку хочет реализовать себя в роли сольной певицы. Старшова уже выпустила первый клип на песню Just Say Hallo под псевдонимом Vasilisa.

Vasilisa – Just Say Hallo: смотрите видео онлайн

Участие Василисы Старшовой в шоу оказалось под угрозой, так как она посещала оккупированный Крым, из-за чего попала в базу "Миротворца". Случилось это в августе 2016 года, когда полуостров уже был аннексирован Россией. Певица участвовала в фестивале "Золотая балка", который прошел в городе Балаклава. Таким образом вокалистка публично поддержала оккупацию Крыма. Продолжит ли скандальная артистка участие в шоу – пока неизвестно.

Известно, что девушка прибегла даже к тому, что публично обратилась к Зеленскому. Старшова заявила, что ни в каких пропагандистских акциях ни одного государства никогда не принимала участия. Певица попросила президента Украины Владимира Зеленского позволить ей находиться в Украине и продолжить участие в шоу "Голос страны".



Василиса Старшова с Даном Баланом