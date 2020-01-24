Василиса Старшова попала в базу "Миротворец": певица публично обратилась к Зеленскому

После премьеры развлекательного шоу "Голос страны-10" представители базы "Миротворец" внесли в список имя одной из участниц – Василисы Старшовой. Поскольку ее участие в проекте оказалось под угрозой, девушка решила публично обратиться к Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ей.

Почему Василиса Старшова попала в базу "Миротворца"?

19 января на одном из отечественных телеканалов презентовали дебютный выпуск "Голоса страны-10". На кастинги пришла певица из Санкт-Петербурга Василиса Старшова. Ранее девушка выступала в составе группы "Ленинград", а теперь решила начать сольную карьеру. Однако, как оказалось, после оккупации Крыма певица была на аннексированном полуострове.

Важно: Участница шоу "Голос страны-10" Василиса Старшова попала в базу "Миротворца"

Именно это и стало причиной внесения имени Василисы Старшовой в базу "Миротворец". По официальным данным, поездку она совершила в августе 2016 года, когда участвовала в фестивале "Золотая балка" в городе Балаклава. Таким образом Василиса Старшова публично поддержала агрессивную политику Кремля и законность оккупации украинских земель.

Реакция Василисы Старшовой на скандал

Из-за обнародования факта поездки участие Василисы Старшовой в шоу "Голос страны-10" оказалось под угрозой. Представители "Миротворца" добавили, что россиянка проживает в Киеве и передали контактные данные правоохранителям и организаторам проекта. В то же время бывшая солистка "Ленинграда" решила публично обратиться к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, подчеркнув, что создатели шоу заинтересованы в том, чтобы ее оставить.

"Мое имя оказалось "в черном списке" базы данных сайта "Миротворец" как "нарушителя государственной границы..." и "участницы пропагандистских акций России...". Обвинения предъявлены мне на основании факта моего участия в музыкальном фестивале "Золотая Балка" в составе группы "Ленинград" в Крыму в 2016 году. В результате мое участие в съемках следующих этапов конкурса ставится сегодня под угрозу, несмотря на то, что представители "Голоса страны" и телеканала "1 + 1" подтвердили в разговоре со мной, что заинтересованы в дальнейшем моем участии в шоу", – заявила Василиса Старшова.

Кроме этого, россиянка подчеркнула, что вокальный проект – это важный этап в ее карьере, поэтому своими песнями она хочет "укрепить взаимопонимание между людьми всего мира и принести зрителям любовь и добро". В то же время обвинения представителей "Миротворца" Василиса Старшова считает безосновательными.

Ни в каких "пропагандистских акциях" никакого государства я никогда не участвовала и делать этого не собираюсь. Эти обвинения абсолютно несправедливы... Обращаюсь к вам с просьбой оказать поддержку и официально разрешить мне находиться в Украине для участия в проектах,

– добавила Василиса Старшова.