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Василиса Старшова с Голоса страны, которая загремела в "Миротворец", покинула проект

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Россиянка Василиса Старшова, которая поразила своим вокалом тренера "Голоса страны" Дана Балана, после 1 выпуска 10 сезона загремела в базу "Миротворец" – посещение аннексированного Крыма не прошли бесследно. Поэтому после обращений певицы и реакции зрителей девушка решила сама уйти из шоу, не дождавшись вокальных боев.

Ранее Василиса Старшова выступала солисткой группы "Ленинград", когда группу покинула Алиса Вокс. 24-летняя девушка из Санкт-Петербурга легко влилась в популярную группу и гастроювала с ней по России и даже по Крыму. В августе 2016 года девушка побывала в Крыму на фестивале "Золотая балка", прошедшем в городе Балаклава, чем публично поддержала оккупацию Крыма, и поэтому попала в украинскую базу "Миротворец".

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Даже после приглашения Дана Балана в его команду в 1 выпуске "Голоса страны", ее участие в проектах осталась под угрозой. Василиса даже обращалась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому позволить ей находиться в Украине и продолжить участие в шоу "Голос страны". Она заявляла, что ни в каких пропагандистских акциях ни одного государства никогда не участвовала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Открытое письмо участницы шоу «Голос Краiни» Василисы Старшовой – президенту Украины Владимиру Зеленскому Уважаемый Владимир Александрович! @zelenskiy_official Меня зовут Василиса Старшова, я – участница текущего сезона шоу «Голос Краiни». @goloskrainy_official @1plus1_ua Я успешно прошла этап слепых прослушиваний, развернула к себе всех наставников и вызвала резонанс аудитории моим выступлением. Обращаюсь к Вам с просьбой помочь мне разрешить ситуацию, которая сложилась вокруг моего дальнейшего участия в проекте после выхода первого эфира программы 19 января 2020 года. Дело в том, что вскоре после того, как программа вышла в эфир, мое имя оказалось внесено "в черный список" базы данных сайта «Миротворец» как «нарушительницы государственной границы…» и «участницы пропагандистских акций России…». Обвинения предъявлены мне на основании факта моего участия в музыкальном фестивале «Золотая Балка» в составе группы «Ленинград» в Крыму в 2016 году. Вследствие этого моё участие в съёмках следующих этапов конкурса ставится сегодня под угрозу, несмотря на то, что представители «Голоса Краiни» и телеканала «1+1», что они подтвердили в разговоре со мной, заинтересованы в моем дальнейшем участии в проекте. Ни в каких «пропагандистских акциях» никакого государства я никогда не участвовала и участвовать не собираюсь – это обвинение в мой адрес абсолютно несправедливо. «Голос Краiни» – это большой шаг в моей музыкальной карьере, возможность донести моё творчество до широкой аудитории. Мне хочется надеяться, что позитивная творческая энергия, которую я и другие участники «Голоса» стараемся вложить в наши песни, способна укрепить взаимопонимание между людьми всего мира и принести зрителям любовь и добро. Обращаюсь к Вам с просьбой оказать поддержку и официально разрешить мне находиться в Украине для участия в проекте. С уважением, Василиса Старшова. P.S Это письмо я отправила на официальную почту Владимира Зеленского, но, согласно информации сайта ukranews.com, электронные письма граждан не принимаются. Письмо было отправлено также на адрес пресс-службы Владимира Зеленского. Я прошу всех неравнодушных к этой ситуации помочь донести мое письмо до президента Украины

Допис, поширений ️VASILISA️ (@vasilisastarshova)

 

Но до 15 марта, когда состоялись вторые вокальные бои 10 сезона "Голоса страны", не было известно, продолжит ли Старшова участие в шоу. Согласно сообщению ведущей Екатерины Осадчей, Василиса Старшова покинула проект и пожелала ей успехов в дальнейшей карьере.

Поэтому один вокальный бой остался без соперника, из-за чего организаторы шоу приняли решение, что последние три участника в команде Дана Балана выступят вместе в трио. Ими стали Кристина Карабанова, Карина Арбельяни и Тамара Балюк, которые выполнили Bad Romance/In the shadows. После некоторых размышлений, Дан Балан оставил для дальнейшей борьбы в команде Кристину и Тамару, попрощавшись с Кариной.

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Автор: Ульяна Журба
Теги: Новости LifeStyle Украина – Россия Миротворец Музыка LifeStyle
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