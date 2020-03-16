Василиса Старшова с Голоса страны, которая загремела в "Миротворец", покинула проект

Россиянка Василиса Старшова, которая поразила своим вокалом тренера "Голоса страны" Дана Балана, после 1 выпуска 10 сезона загремела в базу "Миротворец" – посещение аннексированного Крыма не прошли бесследно. Поэтому после обращений певицы и реакции зрителей девушка решила сама уйти из шоу, не дождавшись вокальных боев.

Ранее Василиса Старшова выступала солисткой группы "Ленинград", когда группу покинула Алиса Вокс. 24-летняя девушка из Санкт-Петербурга легко влилась в популярную группу и гастроювала с ней по России и даже по Крыму. В августе 2016 года девушка побывала в Крыму на фестивале "Золотая балка", прошедшем в городе Балаклава, чем публично поддержала оккупацию Крыма, и поэтому попала в украинскую базу "Миротворец".

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Даже после приглашения Дана Балана в его команду в 1 выпуске "Голоса страны", ее участие в проектах осталась под угрозой. Василиса даже обращалась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому позволить ей находиться в Украине и продолжить участие в шоу "Голос страны". Она заявляла, что ни в каких пропагандистских акциях ни одного государства никогда не участвовала.

Но до 15 марта, когда состоялись вторые вокальные бои 10 сезона "Голоса страны", не было известно, продолжит ли Старшова участие в шоу. Согласно сообщению ведущей Екатерины Осадчей, Василиса Старшова покинула проект и пожелала ей успехов в дальнейшей карьере.

Поэтому один вокальный бой остался без соперника, из-за чего организаторы шоу приняли решение, что последние три участника в команде Дана Балана выступят вместе в трио. Ими стали Кристина Карабанова, Карина Арбельяни и Тамара Балюк, которые выполнили Bad Romance/In the shadows. После некоторых размышлений, Дан Балан оставил для дальнейшей борьбы в команде Кристину и Тамару, попрощавшись с Кариной.

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