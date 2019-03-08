"Вата" подбирает "вату", – Роман Скрыпин рассказал о работе мужа Ольги Фреймут на Нацотборе

Известный украинский журналист Роман Скрыпин стал случайно причастен к Национальному отбору на Евровидение-2019. Его интервью с участницами шоу ANNA MARIA просмотрели сотни тысяч украинцев, которые поменяли свое отношение к вокальному проекту.

В эксклюзивном интервью журналистам LifeStyle 24 Роман Скрыпин рассказал не только об общении с певицами, но и об организаторах Национального отбора. По его словам, одним из причастных к подбору участников шоу был муж Ольги Фреймут – Владимир Локотко. У него русские корни и, как информирует Роман Скрыпин, он перешел на украинское медиа по приглашению Виктора Пинчука.

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"Господин Локотко, возглавляющий холдинг Star Light Media муж Ольги Фреймут, имеет интересное происхождение – чувак из России. Его сюда притащил Виктор Пинчук и платит ему, насколько понимаю, неплохие деньги. Вопрос к Пинчуку: зачем он тянет сюда какое-то москальское г*вно? То Шустера, то Локотко, то еще кого-то. У нас же много своих людей – тот самый Притула. Солидный представитель, нормальный менеджер со своими "Вар'ятами" и так далее. Я к нему никоим образом не отношусь отрицательно", – заявил Роман Скрыпин.

Журналист отметил, что сначала Владимир Локотко возглавлял "Новый канал", а теперь является успешным главой холдинга Star Light Media, сменив на этом посту бизнесмена и экс-банкира Владимира Бородянского. А вот в России он работал на "Газпром Медиа", поэтому Роман Скрыпин предположил, что ему вообще былоплевать на Евровидение и участников шоу, которые активно гастролируют в РФ. Поэтому это был "большой промах" главы Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании.

В России Локотко работал в "Газпром Медиа" – ему наср*тб на Евровидение. Он, возможно, намеренно подбирал таких исполнителей – "вата" подбирает "вату". Большой промах Аласании в том, что они приняли подрядчиком СТБ. Общественный вещатель (в прошлом – НТКУ) имеет исключительные права, но отдал их на откуп подрядчику. Очевидно, Зурабу было все равно – где, кто и что,

– отметил Роман Скрыпин.

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Кроме этого, журналист прокомментировал и интервью ответственной за развлекательное направление Общественного вещания Александры Кольцовой. Она уверяла, что перед нацотбором проходил анализ каждого из участника. Однако Роман Скрыпин не понимает, как можно было не обратить внимание на запланированные гастроли MARUV в России, гражданство РФ вокалистки YUKO Юлии Юриной и пророссийскую позицию родителей ANNA MARIA.

"Я смотрел развернутое интервью Саши Кольцовой и также смеялся. Она рассказывала, что изучала все профайлы участников, но не обращала внимание на такие вещи, как политическая ориентация, мировоззрение и т.д.". Хотя, хочу отметить, ANNA MARIA пели на Майдане. У меня сразу возникает вопрос: ты изучала бэкграунд, не изучала? А все остальные где пели в то время, когда ANNA MARIA выступали на Майдане? Я их, между прочим, на Майдане не помню, но это такое", – добавил Роман Скрыпин.

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