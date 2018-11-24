Важная миссия: Виктория Бекхэм рассказала, почему приехала в Женеву

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Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм / www.instagram.com/victoriabeckham

Виктория Бекхэм является прекрасным примером того, как отличное чувство стиля может легко граничить с большим и добрым сердцем. 44-летняя актриса и модельер посетила Швейцарию по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом.. На официальной встрече дизайнер встретилась с девочкой, которая вручила ей милый подарок. Для важного визита Виткория выбрала соответствующий наряд.

В пятницу, 23 ноября, модельер посетила Женеву по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом. Фотографиями с официальной встречи она поделилась на своей странице в Instagram.

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Кроме Аннемари Хоу, которая является начальником штаба UNAIDS, у Виктории Бекхэм была запланирована еще одна особенная встреча с Алисой Викторией. Девочка подготовилась к встрече с тезкой и принесла с собой небольшой букет красных цветов. Для того, чтобы принять его, актрисе пришлось присесть на цыпочки.

Вікторія Бекхем
Виктория Бекхэм в Женеве / Instagram @victoriabeckham

Вікторія Бекхем
Виктория Бекхэм в Женеве / Instagram @victoriabeckham

Для визита в Швейцарию Виктория выбрала строгий наряд – классическую белую рубашку и темный костюм. Воротник пиджака 44-летняя актриса украсила красной лентой, которая символизирует солидарность с ВИЧ-позитивными и больными СПИДом. Строгий образ дизайнера завершили ботильоны с толстой платформой на высоких каблуках.

Вікторія Бекхем
Виктория Бекхэм в Женеве / Instagram @victoriabeckham

К слову, в 2014 году Виктория Бекхэм была назначена Международным послом доброй воли для UNAIDS. С тех пор модельер уделяет много времени мировой благотворительности.

Теги: LifeStyle Мода Виктория Бекхэм Швейцария
Источник: 24 канал
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