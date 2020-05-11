ВДНХ начинает работу после карантина: дата открытия летнего сезона

Национальном комплексе "Экспоцентр Украины" начнет летний сезон уже завтра, 12 мая. ВДНХ выходит из карантина с соблюдением установленных правил безопасности. Первыми откроются зоны фудкортов и ресторанов, велопрокат и прокат роликов, контактный зоопарк и открытые площадки для досуга.

В столице одним из первых выходит из карантина Национальный комплекс "Экспоцентр Украины", и уже 12 мая откроет проект "Лето на ВДНХ", который уже пятый год подряд предлагает локации для досуга детей и взрослых. В связи с мировой пандемией COVID-19, сезон массовых мероприятий в стране начнется не слишком быстро, однако парковые локации будут открыты для посетителей.

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"К сожалению, на первом этапе нам придется открыть парковые активности с некоторыми ограничениями. С 12 мая на ВДНХ начнут работать только те локации, работа которых разрешена в соответствии с действующими правилами безопасности — открытые площади, социальная дистанция, регулярная санитарная обработка контактных поверхностей", – объяснил генеральный директор ВДНХ Евгений Мушкин.

Так, первыми свою работу начнут велопрокат и прокат роликов, контактный зоопарк, трек управляемых автомоделей, конный клуб, открытая площадка для досуга "Пикник Сад" и зоны фудкортов и ресторанов. Кроме того, гостей ждет уникальная выставка под открытым небом "Живые драконы и Волшебные деревья", которая будет функционировать впервые.



ВДНХ начинает работу после карантина / Фото: пресс-служба ВДНХ



ВДНХ начинает работу после карантина / Фото: пресс-служба ВДНХ

На следующих этапах выхода из карантина на ВДНХ планируют открыть детскую смарт-площадку "Лемурашник", тропическую ферму "Планета Бабочек", бассейн Pirs39, прокат индивидуального электротранспорта, детские зоны развлечений, пейнтбольную площадку, центр семейного досуга Teleport360, "Сад Гамаков", Поляну ВДНХ и зоны BBQ.



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