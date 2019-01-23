Вдохновение от Givenchy: эффектные образы в коллекции весна–лето 2019

Во время парижской Недели моды дизайнеры люксовых брендов уже не раз удивили зрителей. Dior – цирковым шоу, Chanel – роскошной виллой с подиумом у бассейна, Armani – ярким сочетанием синего и красного цветов. На очереди – французский модный дом Givenchy с новой современной коллекцией весна–лето 2019. Шоу прошло 22 января в столице Франции.

Локацию, где была представлена коллекция Givenchy Haute Couture, сделали лаконичной – простой подиум в серых оттенках без лишних декораций. Все внимание было сосредоточено на образах, в частности, на фактурах.

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Известно, что это третья кутюрная коллекция для Givenchy креативного директора модного дома Клэр Уэйт Келлер. Так, модели продефилировали в одежде, который четко очерчивал нужны контуры, одновременно передавал легкость и деликатность замыслов модельера.

Интересно на подиуме выглядели латексные лосины и рукава, сюрреалистические банты на спине и неожиданные контрасты в сочетании одежды.

GIVENCHY HAUTE COUTURE: фото



Givenchy весна–лето 2019 / Getty Images



​Givenchy весна–лето 2019 / Getty Images

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​Givenchy весна–лето 2019 / Getty Images



Givenchy весна–лето 2019 / Getty Images



​Givenchy весна–лето 2019 / Getty Images

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​Givenchy весна–лето 2019 / Getty Images



​Givenchy весна–лето 2019 / Getty Images



​Givenchy весна–лето 2019 / Getty Images



​Givenchy весна–лето 2019 / Getty Images



​Givenchy весна–лето 2019 / Getty Images



​Givenchy весна–лето 2019 / Getty Images



​Givenchy весна–лето 2019 / Getty Images



​Givenchy весна–лето 2019 / Getty Images