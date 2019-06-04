Вдохновилась образами принцессы Дианы: в сети обсуждают платье Мелании Трамп

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Мелания Трамп повторила образ Дианы
Мелания Трамп повторила образ Дианы / Коллаж: LifeStyle 24

Президент США и его супруга прибыли в Лондон с целью посетить несколько официальных мероприятий. На первой официальной встрече с британским монархом 49-летняя Мелания Трамп появилась в светлом образе, который сравнивают с несколькими выходами принцессы Дианы.

О безупречном чувстве стиля принцессы Дианы не прекращают говорить даже через 20 лет после ее смерти. Сегодня ее образами вдохновляются Кейт Миддлтон, Меган Маркл и другие представители королевской семьи. Так, для первой встречи с Елизаветой II, которая состоялась в рамках трехдневного визита в Великобританию, Мелания Трамп также решила выбрать похожий наряд, как у принцессе Уэльской.

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На встрече в Букингемском дворце 49-летняя первая леди США появилась в белом элегантном платье. Длина платья была по колено, декольте – закрытым, а талия подчеркнута темным поясом. В таких же тонах американская красавица подобрала главный аксессуар королевской семьи – шляпку.

Меланія Трамп в Лондоні
Мелания Трамп в Лондоне / Getty Images

После выхода Дональда Трампа и его жены в сети начали обсуждать сходство ее наряда с несколькими образами британской иконы стиля. Принцесса Диана выходила в подобных платьях и костюмах в такой же цветовой гамме в 1985 и в 1995 году.

 

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Стиль и мода Меланья Трамп
Источник: LifeStyle 24
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