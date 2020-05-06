Вдова Коби Брайанта показала открытку от мужа, которую он написал перед трагической смертью

В январе в авиакатастрофе оборвалась жизнь американского баскетболиста Коби Брайанта и его 14-летней дочери Джианны. Вдова звезды Ванесса вчера, 5 мая, отметила свое 38-летие, а лучшим подарком для нее стала открытка от любимого, которую он написал незадолго до своей смерти.

Ванесса Брайант опубликовала трогательное фото на личной странице в инстаграме. На нем она держит конверт с открыткой от мужа, которую тот так и не успел презентовать любимой. Модель призналась, что ждала своего дня рождения, чтобы прочитать очередное письмо от Коби Брайанта.

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"Кому: Любви всей моей жизни. От: Твоего Папи", – говорится в записке. Несмотря на то, что их семья больше никогда не будет полноценной, вдова баскетболиста счастлива, что может разделить свой праздник с тремя дочерьми от любимого мужчины – 17-летней Натальей, 3-летней Бьянкой и 10-месячной Капри.

Мне не хватает моего любимого и моей милой маленькой мамаситы. Рада проснуться сегодня с моими тремя сладкими девочками,

– написала Ванесса.

Стоит отметить, что в прошлом месяце Ванесса и Коби Брайант должны были бы отметить 19 годовщину своего брака. В знаковый для их семьи день она опубликовала архивное фото в объятиях любимого и растрогала признанием: "Мой король, мое сердце, мой лучший друг. Счастливой 19-й годовщины свадьбы. Я так скучаю по тебе. Я бы хотела, чтобы ты был здесь и обнимал меня. Я тебя люблю". Тогда друзья супругов подарили вдове подарок от баскетболиста – роскошный букет красных роз.

Что известно о смерти Коби Брайанта? Коби Брайант погиб в авиакатастрофе утром 26 января недалеко от Лос-Анджелеса. Все девять человек, которые находились на борту авиасудна, погибли. Среди них и его 13-летняя дочь Джианна. Кроме того, на борту находилась ее партнерша по баскетбольной команде Алисса Альтобелли, ее отец Джон (тренер по бейсболу) и мать Керри. Не выжил и пилот вертолета.



На скорбную церемонию прощания с легендой баскетбола пришли родственники погибшего и знаменитости, в частности, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес, Бейонсе и Jay-Z, Кристина Агилера.