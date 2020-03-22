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Вдова Скрябина рассказала о жизни после смерти мужа и об отношениях с зятем: видео

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Известный украинский музыкант Кузьма Скрябин погиб пять лет назад. Его жена Светлана Бабийчук в течение длительного времени не общалась с журналистами и не давала интервью. Теперь женщина рассказала о том, что является современной тещей и активно работает над творческим наследием мужа.

Скрябин сделал весомый вклад в развитие украинской музыки и культуры. После автокатастрофы, в которой он погиб, жена Светлана занялась развитием его наследия. Единственная дочь Кузьмы (Андрея Кузьменко) и Светланы Барбара вышла замуж в прошлом году. В программе "Светская жизнь" вдова музыканта поделилась планами по дальнейшему развитию творчества мужа, а также рассказала об отношениях со своим зятем.

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Сейчас Светлана работает над проектами, которые посвящены Андрею. Она всегда оставалась в тени звездного мужа, однако сейчас благодаря ей о его творчестве мы знаем еще больше, чем при жизни артиста.

Скоро должен состояться фестиваль Андрея, скоро выйдет фильм, снятый по книге. Есть очень много всего в работе. Это чрезвычайно трудно,
– призналась Светлана.

Также женщина рассказала, что никогда не была женой в классическом понимании этого слова. Наверное, именно поэтому ее нельзя назвать классической тещей. Женщина говорит, что ей даже сложно произнести слово "теща", потому что она не знает, что это.

Я совсем не вмешиваюсь в жизнь дочери и ее мужа. Меня не интересует, что они едят. Гораздо важнее то, что они хотят получить в этой жизни и как развивают карьеру и отношения. Однако я в этом процессе лишь наблюдатель. Они самостоятельно должны пройти свой путь. Главное, чтобы были счастливы,
– рассказала женщина.

Светлана Бабийчук в программе "Светская жизнь": смотрите видео онлайн

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Андрей Кузьменко "Скрябин" Новости LifeStyle LifeStyle
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