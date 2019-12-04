Вдвое моложе девушка Леонардо Ди Каприо прокомментировала их разницу в возрасте

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо встречается с гораздо младшей девушкой – моделью Камиллой Морроне. Разница в возрасте у пары составляет 23 года, что часто обсуждают в сети и прессе. Прокомментировать это решила избранница Леонардо Ди Каприо.

Манекенщица дала интервью изданию Los Angeles Times, фрагменты которого уже появились в сети. 22-летняя Камила Морроне рассказала журналистам, что перечитала немало нелицеприятных новостей о ее отношениях с Леонардо Ди Каприо. Такого ажиотажа модель не понимает, ведь их пара – не первая со значительной разницей в возрасте.

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В Голливуде, да и вообще в мировой истории, есть много примеров отношений между людьми с большой разницей в возрасте. Я просто думаю, что каждый должен иметь возможность встречаться с тем, с кем хочет. Но я понимаю интерес людей к этой теме. Мне бы, наверное, тоже было интересно,

– отметила Камила Морроне.

Кроме этого, успешная модель рассказала, что очень расстраивается, когда ее воспринимают исключительно как девушку Леонардо Ди Каприо. Ведь Камила Морроне имеет немалые успехи в модельном мире и уже снялась в нескольких фильмах, в частности "Жажде смерти" и "Буковски".

"Мне кажется, что часто при просмотре этих фильмов зрители идентифицируют меня исключительно через призму моих отношений, и это меня огорчает. Я считаю, что каждый человек должен быть, в первую очередь, личностью, независимо от того, с кем он или она встречается. Я прекрасно понимаю эту ассоциацию в моем случае, но уверена, что в будущем она постепенно изменится", – добавила Камила Морроне.

Известно, что Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне встречаются с 2017 года. Познакомилась пара во время визита актера к своему коллеге Аль Пачино. Мама модели уже более 10 лет является гражданской женой секс-символа Голливуда, поэтому Камила до ее романа с Леонардо Ди Каприо жила с ними в одном имении.

Звездная пара не хочет выставлять на показ свои отношения, поэтому осуществляет редкие совместные выходы. Кроме этого, в интервью как Камила Морроне, так и Леонардо Ди Каприо избегают тем о личной жизни и вероятной свадьбы. Поэтому этот комментарий модели был достаточно уникальным.