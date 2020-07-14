Испанская королева Летиция в очередной раз появилась на публике и продемонстрировала изысканный аутфит, которым поразила публику. Ее Величество вместе с супругом посетила торжественный ужин в вечернем платье.

Королевская чета Испании побывала на ужине по случаю церемонии вручения премий Mariano de Cavia. Событие произошло в Мадриде. Именно там королева Летиция в очередной раз показала елегантный наряд и вызвала активные обсуждения вокруг своего образа.

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На мероприятие, где чествовали лауреатов премий в области журналистики, Летиция вместе с мужем Филиппом прибыли в защитных масках. После ослабления карантина они осуществляют публичные выходы, однако не забывают о правилах безопасности. Позже пара сняла маски, но социальной дистанции все-таки придерживалась.

Испанская королевская чета / Фото: Getty Images

Образ королевы Летиции

Королева Летиция прибыла на торжественный прием в вечернем платье без рукавов длины миди. Одеяние имело цвет спелой вишни и красиво декорированный верх. Look Ее Величество сочетала с черными туфлями-лодочками с прозрачными вставками на каблуках. В руке держала черный клатч. Ее уши украшали серьги с красными камнями.

47-летняя испанская королева не стесняется своей седины. Она не красит волосы, а во время каждого выхода показывает элегатные прически, которые седые волоски совсем не портят. На этот раз Летиция сделала аккуратную укладку, а на лице – насыщенный макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах.

Королева Летиция в вечернем платье / Фото: Getty Images