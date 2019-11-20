Вечерние платья и спортивные костюмы: гардероб Екатерины Кухар

Прима-балерина Национальной оперы Украины рассказала, что любит одевать вне съемочной площадки. Звезда в повседневной жизни предпочитает удобную одежду – это в основном спортивные костюмы и обувь без каблуков.

Несмотря на изнурительные тренировки и затяжные съемки, судья проекта "Танцы со звездами" и народная артистка Украины любит одежду, которая не ограничивала бы ее движений. Деталями своего ежедневного стиля она поделилась с журналистами телеканала "1+1".

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Звезда любит поражать зрителей роскошными видами. Однако в ее повседневном гардеробе трудно найти даже джинсы или брюки, не говоря уже о платье. Она выбирает удобство – спортивные костюмы и кроссовки.

Балетные ноги постоянно уставшие и, когда мы занимаемся классикой, репетируем по два-три часа на пуантах или танцуем представления, то удобнее балеток, кроссовок и тапочек ничего нет,

– рассказала Екатерина Кухар.

Также балерина призналась, что любит носить одежду от украинских дизайнеров. Значительная часть ее гардероба – это вещи от украинских брендов.

В полуфинале шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар появилась в элегантном полупрозрачном платье черного цвета с блестками.