Вечно молодая: Дженнифер Лопес поразила сексапильными формами в стильном купальнике

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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / Instagram / @jlo

Американская певица Дженнифер Лопес в свои 50 может побороться за идеальные формы даже с 20-летними девушками. А все потому, что звезда не забывает о сбалансированном питании, тренировках и здоровом сне. На отдыхе в Сен-Тропе артистка в очередной раз подтвердила статус иконы стиля и красоты.

Известно, что звезда находится на французском побережье вместе со своим любимым Алексом Родригесом. Пара отправилась на празднование 60-летия друга семьи – баскетболиста Magic Johnson. Там она отдыхает и ловит последние солнечные лучи лета на роскошной яхте. Для очередного снимка в сеть Instagram звезда засветила стройные формы, которые привели в восторг фанатов.

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Белый сплошной купальник с надписью "Вечно молодая" прекрасно гармонировал с накидкой горчичного цвета. Фраза накупальнике прекрасно подчеркивала настроение и уверенность Джей Ло, а очки-маска и серьги-кольца дополняли сексуальный look женщины.

Дженніфер Лопес
Дженнифер Лопес / Instagram / @jlo

Добавим, что романтическое фото с любимой в свою очередь также опубликовал 43-летний Алекс Родригес. На нем Дженнифер имела более скромный наряд, но не менее сияющий вид, который одобрили фанаты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alex Rodriguez (@arod)

 

Кроме этого Алекс оставил и забавный видеоролик, в котором он с любимой и друзьями пели и выполняли танцевальные движения под композицию, которая звучала в заведении, где они ужинали.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alex Rodriguez (@arod)

 

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Отдых Дженнифер Лопес
Источник: LifeStyle 24
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