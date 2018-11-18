Вечно живая: топ-3 фильмов с Одри Хепбрен, которые обязательно надо посмотреть

В воскресенье, 20 января, исполнилось 26 лет с того дня как, как легендарная Одри Хепберн покинула этот мир. Знаменитая актриса и фотомодель, которая до сих пор вдохновляет модельеров на создание неповторимых коллекций, оставила за собой немало культовых кинолент, которые обязательно стоит просмотреть хотя бы один раз в жизни.

Невероятная Одри Хепберн умерла в 63 года от рака желудка, который ей диагностировали после благотворительной поездки в Африку в 1992 году. Однако и при жизни ее судьба была непростой.

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Несмотря на мировое признание иконой стиля и музой знаменитого модельера Юбера Живанши, она потерпела немало поражений. Одри Хепберн пережила несколько неудачных браков, из которых единственным нажитым счастьем для нее стали желанное материнство (у нее два сына) и отказ в мечте стать балериной из-за слишком высокого роста.

Однако, несмотря на свои фиаско, она стала одной из самых популярных актрис своего времени.

Топ-3 фильма с Одри Хепберн

1. "Римские каникулы" (1953)

В этом фильме состоялся блестящий дебют Одри Хепберн. За игру в нем она получила премию "Оскар" как "Лучшая актриса", BAFTA и "Золотой глобус". Дуэт с Грегори Пеком больше всего запомнился в ее карьере. Она сыграла Анну, принцессу небольшого государства, которая приехала в Рим чтобы понять вкус свободы. Теми же тропами поиска отправился журналист Джо Брэдли. Их встреча стала счастливой для них, однако всего на день.

2. "Сабрина" (1954)

Одри Хепберн в нарядах Givenchy сделала экранизацию пьесы Сэмюэла Тейлора одним из самых успешных фильмов того времени. Она сыграла дочь шофера, который работал на семейство миллионеров. Любовные треугольники, превращение серой мышки в утонченную леди, борьба за собственное счастье – это все, что надо знать про этот фильм, чтобы обязательно добавить его в список "must see".

3. "Забавная мордашка" (1957)

В основе сюжета остроумной сатиры о мире моды – роман между продавщицей книжного магазинчика Джо Стоктон (Одри Хепберн) и модным фотографом с Мэдисон Авеню Диком Эвери (Фред Астер). Парень замечает милую и юную Джо и превращает ее в топ-модель Парижа. В фильме Хепберн поет и танцует, так они вместе с Астером становятся идеальной парой. К слову, в этом фильме Одри также предстала в нарядах Givenchy.