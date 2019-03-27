Вечный праздник и беспросветное пьянство: фотограф показал не туристические пабы Вены (18+)

Когда впервые попадаешь в Вену, то австрийская столица поражает помпезностью и королевским величием – Музей истории искусств, Сецессион, Шенбруннский дворец, Бельведер. Но, как и любой город, Вена имеет свою темную сторону.

Совсем другим, не туристическим миром, являются местные бары с присущей им атмосферой вечного праздника, тяжелым запахом алкоголя, зажигательными танцами, нетрезвым смехом и драками. Именно такую сторону Вены, которую предпочитают не замечать, взяли в фокус фотограф Клаус Пихлер и писатель Клеменс Маршалл, пишет Cameralabs.

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Фото из венского бара

Проект реализовался в общей книге "Золотые дни, прежде чем они закончатся". По мнению авторов, Вена имеет право на такое лицо, и его не нужно сторониться. Это ода драме, людям, безумию и барам австрийской столицы.



Фото из венского бара

Пихлер рассказывает, что посетители ночных заведений часто позировали охотно. Только изредка случались те, кто очень боялся быть скомпрометированным и убегал от камеры.

Для меня очень важно было не осуждать, а проявлять интерес, эмпатию и душевность. Думаю, люди замечают, что они мне нравятся, поэтому все прошло спокойно, а порой даже забавно,

– сказал фотограф.



Фото из венского бара



Фото из венского бара



Фото из венского бара

Не туристические бары Вены: смотрите фото