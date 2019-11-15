"Ведьмак" с Генри Кавиллом продлят на 2 сезон

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Сериал "Ведьмак" / Netflix

Стриминговый сервис Netflix заявил, что намерен продлить сериал "Ведьмак" на второй сезон. Первый сезон стартует уже в декабре этого года, а съемки следующего начнутся в 2020 году.

Официальное подтверждение информации было обнародовано на твиттер-странице компании Netflix.

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"Плохие новости: до выхода 1 сезона "Ведьмака" следует ожидать 37 дней. Хорошие новости: мы хочем сообщить, что съемки 2 сезона сериала начнутся в Великобритании уже в следующем году!" – говорится в сообщении, опубликованном 13 ноября.

В западных СМИ говорят, что второй сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, а главная роль останется у звезды "Супермена" Генри Кавилла.

Что известно о сериале "Ведьмак"?

"Ведьмак" – это экранизированный сериал, снятый по мотивам серии книг польского писателя Анджея Сапковского, а также культовой одноименной игры The Witcher. В компьютерной игре события происходят в средневековом фэнтезийном мире. В ней рассказывается об одном из колдунов того времени – Геральта, который, собственно, стал главным героем будущего сериала. Весь сюжет многоэпизодной ленты будет разворачиваться вокруг его истории.

Режиссером сериала "Ведьмак" стал Томек Багиньски, шоураннер проекта – Лорен Шмидт, а исполнительными продюсерами – Шон Дэниэл, Джейсон Браун и Ярек Савко. Над постановками боев работал знаменитый словацкий каскадер Владимир Фурдик, который ранее выполнял сложные трюки в сериале "Игра престолов". В первом сезоне будет представлено восемь эпизодов.

Смотрите трейлер 1 сезона сериал "Ведьмак": видео

 

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Кино Голливуд Netflix
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