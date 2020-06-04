Ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Алина Астровская и ее возлюбленный и по совместительству ведущий шоу "Орел и Решка. Шопинг" Антон Лаврентьев отпраздновали третью годовщину отношений. В честь праздника телеведущая опубликовала щемящее сообщение.

36-летний Антон Лаврентьев и 30-летняя Алина Астровская длительный период скрывали от посторонних глаз свои отношения. По информации СМИ, 17 сентября Антон сделал любимой предложение, на которое она с радость ответила взаимностью, сказав заветное слово "Да".

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Впоследствии влюбленные подтвердили слухи о своем романе и радостно делятся счастливыми фотографиями в своем инстаграме. Так, на 3 годовщину отношений телеведущая опубликовала сообщение со словами нежности и благодарности своему любимому.

"Ты мое наиболее увлекательное путешествие без обратного билета. Ты мое лето, мои веселые горки, разговоры до утра, смех до слез, ты мои долгожданные поцелуи и объятия, ты мой учитель и бесценный единомышленник! Мой маяк и ориентир! Но самое главное – ты мой друг! Нам когда-нибудь захочется пойти и развестись, нам обязательно покажется, что все потеряно и, возможно, мы даже разойдемся в стороны для того, чтобы снова понять, что это самый правильный выбор! Я без тебя могу, но не хочу!" – отметила Астровская.

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Что известно об Алине Астровской и Антоне Лаврентьеве

Антон Лаврентьев стал известным благодаря программе "Орел и Решка. Шопинг", которую вел в паре с Марией Иваковой. Телеведущий не был женат, однако отменил свадьбу со своей избранницей Ириной Шелест за неделю до поставленной даты.

Алина Астровская была дважды замужем. Первым мужем девушки был футболист Евгений Бредун. Их брак продлился всего три года. Певица познакомилась с футболистом, когда ей было 16 лет, а когда Алине исполнилось 18 – влюбленные поженились.

После этого Алина пришла искать свою любовь на шоу "Герои и любовники", где союз не сложился ни с одним избранником, даже несмотря на то, что девушка сделала свой выбор в финале. Второй раз ведущая вышла замуж в 2016 году за бизнесмена Игоря, однако супружеская жизнь также потерпела крушение.