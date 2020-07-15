Во время прямого эфира утреннего выпуска "ТСН" у ведущей Марички Падалко выпал передний зуб. Однако этот казус не помешал ей достойно закончить эфир. Женщина уже прокомментировала этот инцидент и отметила, что это самая курьезная ситуация, которая случалась с ней за все время работы.

После утреннего выпуска в СМИ начала появляться информация об инциденте. Теперь на личной странице в инстаграме ведущая опубликовала сообщение, в котором не только рассказала о причине того, почему зуб выпал, но и вспомнила несколько случаев, которые были во время работы на телевидении.

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Реакция Марички Падалко на инцидент с зубом

Маричка поделилась видео с утреннего эфира "ТСН", где видно, как у нее выпал передний зуб. В публикации она отметила, что это самая курьезная ситуация, произошедшая с ней за 20 лет работы.

Новая "слава" пришла, откуда не ждали. И поддержка тоже. Да, у меня действительно сегодня во время прямого эфира "ТСН" в 9:00 выпала часть переднего зуба. Это, наверное, самый курьезный мой опыт за двадцать лет работы ведущей,

– написала Падалко.

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Также она вспомнила несколько случаев, которые случались во время работы. Так, по словам Марички, в 2013 году она в прямом эфире увидела кадры задержания своего мужа на протесте под Киевсоветом. А несколько лет назад ее ногу во время выпуска неожиданно начала облизывать собака, которая забежала из студии "Завтрака с 1+1".

После утреннего казуса телеведущая начала получать слова поддержки от коллег и близких. Также Маричка рассказала причину того, почему зуб неожиданно выпал. Оказывается, десять лет назад его травмировала дочь Падалко тяжелым будильником.

"У меня в спальне стоял тяжелый металлический будильник и однажды он очень заинтересовал мою маленькую дочку. Она схватила его с подоконника и принялась размахивать "игрушкой" вокруг спящей мамы. И только я зевнула, как маленькая веселая ручка отбила мне половину зуба. Сейчас решилась наконец на более радикальный ремонт. Только была не очень внимательна к запрету своего стоматолога надкусывать пищу передними зубами до окончания лечения. Собственно из-за этого и произошло то, что произошло", – написала в заметке Маричка.

Ведущая надеялась, что этот индидент останется незамеченным, однако недооценила внимательность зрителей. В этой истории ее больше всего поразила немалая поддержка, которую она получала в комментариях и личных сообщениях.