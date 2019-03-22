Ведущая Екатерина Варнава загремела в "черный список" Минкульта Украины

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Катерина Варнава в черном списке Украины - детали
Минкульт внес Екатерину Варнаву в "черный список" / Фото из открытых источников

Министерство культуры Украины внесло звезду Comedy Woman, русскую телеведущую Екатерину Варнаву в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны.

Варнава попала в "черный список" Минкульта на основании обращения Службы безопасности Украины.

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Российская телефедуча в четверг, 21 марта, официально оказалась в перечне под 23 номером.

Екатерина Варнава до весны 2017 года была ведущей популярного украинского шоу "Кто сверху?" вместе с Сергеем Притулой. После выступления в оккупированном Россией Крыму СБУ запретила Варнаве въезд в Украину на пять лет.

Сама ведущая пока никак не отреагировала на внесение своей фамилии в "черный список". Ранее Варнава неоднократно отмечала, что ее огорчает запрет на въезд в Украину, и как только закончится срок – она ​​сразу же приедет в Киев.

"Черный список" Минкульта Украины

Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, составляет Министерство культуры на основании обращений СНБО, СБУ и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Сейчас в список внесены 148 человек.

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Теги: Новости Украины Новости культуры LifeStyle Украина – Россия Новости России Министерство культуры Украины СБУ
Источник: 24 канал
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